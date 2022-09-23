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宣告進入「三航母時代」 央視：福建艦展開繫泊試驗

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
央視報導稱，大陸第三艘航母福建艦正按計畫展開繫泊試驗。取自大陸央視畫面
央視報導稱，大陸第三艘航母福建艦正按計畫展開繫泊試驗。取自大陸央視畫面

在今年6月17日下水後，據大陸央視新聞23日報導，中共第三艘航空母艦「福建艦」，已經按計畫展開繫泊試驗。報導稱，自首艘航母遼寧艦入列十年來，中共海軍實現了從無到有、從改裝到自製、從滑躍到彈射的升級跨越，邁入「三航母時代」。

大陸央視「新聞聯播」23日報導，日前，滿載著殲15艦載戰鬥機的遼寧艦於渤海某海域，進行數架戰機採用輪轉出動的方式分批次起飛，在空中完成戰鬥任務交接後循環著艦的演練，在艦載戰鬥機的出動和回收間隔上實現多項突破。

報導接著強調，中共十八大已來，中共海軍圍繞全面建設世界一流海軍的宏偉目標，不斷推動以航母為重點的新質作戰力量建設。報導提到，第二艘航母山東艦入列不到三年，先後完成跨區機動編隊戰術等訓練任務，以及「第三艘航母福建艦目前正按計畫開展繫泊試驗」。

大陸央視還稱，隨著055型萬噸級驅逐艦南昌艦、大型遠洋補給艦呼倫湖艦、新型艦載機等主戰裝備加速升級換代，共軍海軍航母編隊體系作戰能力不斷增強。

所謂「繫泊試驗」，是指在船廠碼頭上進行，船舶基本上處於一種靜止狀態的一種試驗，內容包括對機電設備的調整及性能試驗，以驗證是否達設計要求。一般而言，完成繫泊試驗後，下一階段就是海上試驗，接著最終交付部隊入列。

公開資訊顯示，福建號航空母艦舷號為18，是共軍第一艘採用平直通長飛行甲板、電磁彈射和阻攔裝置的航母，滿載排水量約8萬噸，飛行甲板全長約316公尺，全寬約76公尺。

中共 航空母艦

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