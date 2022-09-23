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美國決定不限制進口中國釹磁體 美媒：避免爆發新貿易戰

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
美國總統拜登已決定不限制進口釹磁體。(摘自上觀新聞)
美國總統拜登已決定不限制進口釹磁體。(摘自上觀新聞)

據環球網報導，美國白宮9月21日表示，美國總統拜登已決定不限制進口釹磁體。美國政治新聞網稱，美國進口的釹磁體主要來自中國，拜登的決定避免了美國與中國等經濟體爆發新的貿易戰。

據政治新聞網21日報導，拜登的決定是基於美國商務部為期270天的調查結果。該調查發現，美國對進口強力磁體的依賴是對美國國家安全的威脅，並建議採取一系列措施來增加國內生產。

美商務部的建議包括：對磁體供應鏈的關鍵環節進行投資；與盟友和夥伴在供應鏈彈性方面開展合作；支持在美國培養生產釹磁體的熟練勞動力等。

政治新聞網稱，去年，美國進口的燒結釹磁體中，75％來自中國，9％來自日本，5％來自菲律賓，4％來自德國。

不過，美商務部在調查報告中沒有建議對磁體進口徵收關稅。報告估計，只需4年時間，美國國內生產便可能滿足高達51％的內需。

稀土磁體可用於電腦硬碟、智慧手機和核磁共振機等商業領域，也可用於戰機和導彈制導系統等軍用領域。

美國保爾森研究所去年的一份報告稱，未來5至10年，僅電動汽車和風力渦輪機就需要大量高性能釹磁體供應。這意味著其他用途領域可能會面臨供應瓶頸和價格上漲。

美國 拜登 戰機

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