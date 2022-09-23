趙春山：兩岸已趨近攤牌時刻 想打仗就選會打仗的總統

2022九合一選舉即將到來，緊接著就是2024大選。淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山接受中評社專訪時指出，兩岸距離攤牌的時刻已越來越近了，台灣需為此先做好準備。若想打一場仗，就選出會打一場仗的總統；想以和為貴，就選不想打仗的總統或政黨。他強調，無論如何，攤牌的那一刻是避不了的。

在中評社23日刊登的專訪中，趙春山表示，在美國眾議院議長裴洛西訪台後，現在將近八成民眾認為兩岸要恢復談判，所以2024年大選時台灣的兩岸論述就應符合這樣的民意。這個兩岸論述要能讓兩岸走上談判桌，這也符合台灣多數民意的期待。

本報20日公布的「兩岸關係年度大調查」顯示，覺得兩岸目前非常需要和還算需要維持溝通管道者各占四成四及三成八，合計比率達八成三，僅一成二主張兩岸無溝通必要。分析還顯示，即便民進黨支持者，也有七成三認為兩岸需維持溝通管道，僅二成二覺得沒必要。

趙春山分析，現在距離兩岸攤牌的時刻已經越來越近了，台灣不要等到那一天到了才做準備，需要為此先做好準備。攤牌除面對統一，台灣宣告走向獨立也是一種攤牌，只是這樣的結果恐怕就是打仗。而台灣就算願意面對統一，也要拿出牌來，包括台灣要的方案是什麼？而不是像現在什麼都不管，什麼都不做。

趙春山表示，過去馬英九時代是「不統不獨」，那就是還沒攤牌。「現在不是你不要什麼東西，而是你要什麼東西，蔡英文目前也沒有攤牌，不過蔡英文任期已經接近尾聲，她任內不會有問題」。

他認為，「九二共識」就是最好的兩岸論述。民進黨認為「一國兩制台灣方案」提出後，「九二共識」已經變了，但「九二共識」其實是個工具而已，是入場券，進場了之後看的是另外一齣戲。

「九二共識」在李登輝時代的功能是進行事務性會談，馬英九時代希望維持「不統不獨」，爭議性問題都不談，純粹交流發展。將來「九二共識」還是一張入場券，只是談的問題會超過現在，將來可能要談兩岸怎麼樣安排，這個問題不談也不行了。

趙春山指出，如果沒有「九二共識」，除非台灣能創造另一個大陸能接受的說法。現在是台灣什麼都沒提出來，不談台灣就沒有別條路，只能依靠美國，美國要你做什麼你就做什麼，台灣讓自己在中美之間都沒有彈性，不談對台灣絕對不利。

他強調，如果認為談判必然等於投降，那國際政治的課本裡談判這一章就可以刪掉了。相反的，在國際政治當中談判是最重要的一章，外交就是妥協的藝術，只是台灣給老百姓的印象是，一談就等於投降，現在台灣就是完全把自己的命運交給美國。