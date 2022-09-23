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李克強告訴日本企業 在做好防疫工作下將增加直航航班

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸國務院總理李克強22日下午在北京中南海紫光閣與日本經濟界代表舉行高級別視頻對話會。（新華社）
大陸國務院總理李克強22日下午在北京中南海紫光閣與日本經濟界代表舉行高級別視頻對話會。（新華社）

9月29日是中日建交50周年紀念日，中日雙方近日已展開一系列慶祝活動。大陸國務院總理李克強則在22日下午與日本經濟界代表舉行視訊對話，他告訴日本企業界人士，中方將在做好防疫工作前提下，有序增加中日之間直航航班，進一步便利雙方人員往來。

日本共同社報導，日本經濟團體聯合會（經團聯）稱，日本經濟界一把手和李克強舉行會談是2019年12月以來的首次。經團聯會長十倉雅和在會談後接受媒體採訪時稱，「此次會談得以共享問題，非常有意義。」

據新華社報導，和李克強進行視訊對話的包括：日本經團聯、日中經濟協會、日中投資促進機構負責人，以及日本經濟界代表。雙方就中日關係以及經貿合作、應對全球經濟金融挑戰、氣候變化、老齡化等廣泛議題對話交流。

李克強表示，再過幾天將迎來中日邦交正常化50周年。中日互為重要近鄰，分別是世界第二、第三大經濟體。保持兩國關係健康穩定發展符合雙方利益，有利於兩國人民的福祉，也有利於地區乃至世界的和平、穩定與發展。

李克強稱，經貿合作始終是中日關係的「壓艙石」和「推進器」。中日經濟優勢互補，近年來雙邊貿易額連創新高，2021年超過3,700億美元，彼此合作展現出強大韌性和潛力。

他告訴日本企業界人士，中方願同日方推動兩國全方位、寬領域、多層次合作提質升級。用好「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），挖掘地區經濟增長潛力。中方將在做好防疫工作前提下，有序增加中日之間直航航班，進一步便利雙方人員往來。

在談到中國經濟時，李克強坦承，今年受超預期因素衝擊，中國經濟下行壓力增大。他說，「我們將堅持實事求是、盡力而為，爭取全年經濟發展達到較好水平。改革開放是應對前進道路上各種挑戰的關鍵一招，也是今後推動中國發展的重要動力。中國堅持對外開放基本國策不動搖，對外開放的大門只會越開越大。」

共同社報導，會談中，日本方面考慮到日中等參加的RCEP，提出「自由透明的貿易投資環境不可或缺」的意見。新華社稱，李克強在視訊對話中表示，中國大陸將繼續深化「放管服」改革，打造市場化法治化國際化營商環境，明確透明穩定可預期的監管規則，進一步放寬市場准入，嚴格保護智慧財產權。

日本經濟 李克強

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