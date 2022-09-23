李克強告訴日本企業 在做好防疫工作下將增加直航航班

9月29日是中日建交50周年紀念日，中日雙方近日已展開一系列慶祝活動。大陸國務院總理李克強則在22日下午與日本經濟界代表舉行視訊對話，他告訴日本企業界人士，中方將在做好防疫工作前提下，有序增加中日之間直航航班，進一步便利雙方人員往來。

日本共同社報導，日本經濟團體聯合會（經團聯）稱，日本經濟界一把手和李克強舉行會談是2019年12月以來的首次。經團聯會長十倉雅和在會談後接受媒體採訪時稱，「此次會談得以共享問題，非常有意義。」

據新華社報導，和李克強進行視訊對話的包括：日本經團聯、日中經濟協會、日中投資促進機構負責人，以及日本經濟界代表。雙方就中日關係以及經貿合作、應對全球經濟金融挑戰、氣候變化、老齡化等廣泛議題對話交流。

李克強表示，再過幾天將迎來中日邦交正常化50周年。中日互為重要近鄰，分別是世界第二、第三大經濟體。保持兩國關係健康穩定發展符合雙方利益，有利於兩國人民的福祉，也有利於地區乃至世界的和平、穩定與發展。

李克強稱，經貿合作始終是中日關係的「壓艙石」和「推進器」。中日經濟優勢互補，近年來雙邊貿易額連創新高，2021年超過3,700億美元，彼此合作展現出強大韌性和潛力。

他告訴日本企業界人士，中方願同日方推動兩國全方位、寬領域、多層次合作提質升級。用好「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），挖掘地區經濟增長潛力。中方將在做好防疫工作前提下，有序增加中日之間直航航班，進一步便利雙方人員往來。

在談到中國經濟時，李克強坦承，今年受超預期因素衝擊，中國經濟下行壓力增大。他說，「我們將堅持實事求是、盡力而為，爭取全年經濟發展達到較好水平。改革開放是應對前進道路上各種挑戰的關鍵一招，也是今後推動中國發展的重要動力。中國堅持對外開放基本國策不動搖，對外開放的大門只會越開越大。」

共同社報導，會談中，日本方面考慮到日中等參加的RCEP，提出「自由透明的貿易投資環境不可或缺」的意見。新華社稱，李克強在視訊對話中表示，中國大陸將繼續深化「放管服」改革，打造市場化法治化國際化營商環境，明確透明穩定可預期的監管規則，進一步放寬市場准入，嚴格保護智慧財產權。