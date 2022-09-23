王毅：烏克蘭局勢呈擴大化趨勢 當務之急是停火止戰

當地時間21日，大陸國務委員兼外長王毅在紐約出席聯合國大會期間會見歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）時指出，烏克蘭局勢呈現擴大化、長期化趨勢，負面外溢影響日益嚴重，這是中方不願看到的。當務之急是停火止戰。

俄羅斯總統普亭21日在全國電視演說中，下令動員30萬名後備役為烏克蘭戰事增兵，這是俄國在二戰後首次的大規模動員。普亭聲稱要解放烏東頓巴斯（Donbas）地區，他並指控西方對俄國「核敲詐」。普亭揚言，「俄國領土主權受威脅，我們定會不惜一切方法保衛俄國與人民。」

針對普亭警告西方國家，當他說準備使用核武保衛俄國時，他不是在虛張聲勢。波瑞爾（Josep Borrell）21日隨即批評普亭這場演說是嚴重的情勢升級。他說，「挾核武進行威脅是不可接受之事，對所有人構成真正的危險。」

根據大陸外交部新聞稿，王毅在與波瑞爾會面時表示，對於烏克蘭局勢，中方既不會袖手旁觀，更不會火上澆油，將繼續以自己的方式發揮作用，同時中方也支持歐盟和歐洲大國繼續積極斡旋，盡一切努力爭取和平。

王毅告訴波瑞爾，當前世界進入動盪變革期，中歐作為多極化世界中的兩大重要力量，應承擔應盡責任，堅持互為戰略夥伴關係的基本定位，保持對話溝通的良好勢頭。相信歐盟將堅持戰略自主，共同推動中歐關係行穩致遠。

他呼籲中歐雙方，一是堅持互利共贏，抵制脫鉤斷鏈。二是堅持多邊主義，反對陣營對抗。三是堅持求同存異，不把對方視為對手，不因競爭就減少合作。

王毅表示，雙方應盡早舉行新一輪高級別戰略對話，爭取年內開展經貿、綠色、數位、人文高層對話。中歐還應加強宏觀經濟、財金、供應鏈、能源、氣變等領域對話合作，共同應對全球性挑戰。

根據大陸外交部的新聞稿，波瑞爾表示，當今世界已經失序，歐洲穩定面臨挑戰。歐盟高度重視中國的大國地位和作用，願同中方繼續保持戰略溝通，充分發揮各領域高層對話機制作用。歐盟對可能出現核擴散深感憂慮，希望中方施加重要影響，共同找到解決問題的出路。