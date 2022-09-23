布林肯與王毅將會面 關注俄烏及台海議題

2005年前後，粉絲文化或粉絲經濟進入了中國大陸觀眾的視野。粉絲以一個集體、有序且體量龐大的姿態，圍繞著一個一個的偶像，他們參與、分派、或介入各個類型的表演與藝術的活動、事務，引導著中國大陸影視的走向。由於作為「粉絲」的群體，是以消費者身分，對作為商品的「偶像」進行消費，粉絲文化也逐漸成了大陸學術研究的主題。

2022-09-23 10:00