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布林肯與王毅將會面 關注俄烏及台海議題

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）23日出席聯合國大會期間，將與中國國務委員兼外長王毅會面。(新華網)
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）23日出席聯合國大會期間，將與中國國務委員兼外長王毅會面。(新華網)

美國國務院22日發表聲明指出，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）23日出席聯合國大會期間，將與中國國務委員兼外長王毅會面，屆時會討論一連串雙邊及全球議題。

美方聲明提到，這次會面是美中雙方加強保持溝通管道暢通，以及負責任管理競爭的持續努力的一部分。

據香港01報導，俄烏局勢預計是其中一個主要議題。王毅22日與波蘭外長拉烏（Zbigniew Rau）會面時表示，戰爭拖延下去並不符合各方利益，北京方面希望戰爭之火可以盡快熄滅。

與此同時，美國總統拜登近期在接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪時第4度表態協防台灣意願，因此外界也預期這次布林肯與王毅會談將觸及台灣議題。

美國 王毅 戰爭

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