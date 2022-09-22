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大陸將派政協副主席萬鋼參加安倍國葬

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸民主黨派致公黨中央主席、大陸全國政協副主席萬鋼，將赴日本參加日本前首相安倍的國葬。（新華社）
大陸民主黨派致公黨中央主席、大陸全國政協副主席萬鋼，將赴日本參加日本前首相安倍的國葬。（新華社）

日本政府22日宣布，預計將有約4300人參加前首相安倍晉三的國葬。日本約有3600人，來自海外218個國家和地區以及國際組織的約700人。來自中國大陸的全國政協副主席萬鋼和來自俄羅斯的總統國際文化合作特別代表斯維特科伊將訪問日本。安倍國葬將於27日在日本武道館舉行。

據日本時事通信社報導，日本首相岸田將於26日至28日與50個國家的領導人舉行會談。

據內閣官房長官松野博和在記者會上透露，日本參會人員包括三權首腦、15名前三權首腦、6名政黨代表、700多名現任和前任國會議員，以及44名都道府縣知事人及各領域代表1000多人。

在海外，117個國家派出政要，101名外國駐日大使和駐日機構代表將出席，包括有經驗的領導人在內的49名領導人將出席。松野透露，他已向日本約6,000人發出邀請。

報導指，萬鋼曾擔任科技部部長，但他不是中共黨員，他的影響力被認為是有限的。大陸國家主席習近平的盟友大陸國家副主席王岐山日前出席了英國女王伊麗莎白二世的國葬。

日本 英國女王 伊麗莎白二世

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