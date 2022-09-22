受賄近20億又涉孫力軍案 前江蘇政法書記王立科判死緩

9月22日，吉林省長春市中級人民法院一審公開宣判，江蘇政法委前書記王立科，非法收受他人給予的財物共計折合人民幣4.4億餘元，近新台幣20億元；又先後多次向公安部前副部長孫力軍等人行賄共計人民幣9731萬餘元等，以受賄罪判處死刑，緩期二年執行。

據人民日報客戶端消息，吉林省長春市中級人民法院一審公開宣判江蘇省委前常委、政法委前書記王立科受賄、行賄、包庇、縱容黑社會性質組織、偽造身分證件一案，對被告人王立科以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。

並以行賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以包庇、縱容黑社會性質組織罪判處有期徒刑十五年；以偽造身分證件罪判處有期徒刑六年，並處罰金人民幣一萬元，決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；對王立科受賄犯罪所得及孳息依法予以追繳，上繳國庫。

經審理查明：1993年至2020年，被告人王立科利用擔任遼寧省北鎮滿族自治縣公安局副局長、北寧市公安局局長、錦州市公安局副局長，葫蘆島市副市長、市公安局局長，遼寧省公安廳副廳長，大連市副市長、市公安局局長，江蘇省副省長、省公安廳廳長及江蘇省委常委、政法委書記等職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，為他人在企業經營、貸款辦理、職務調整、案件辦理等事項上提供幫助，直接或夥同其特定關係人非法收受他人給予的財物共計折合人民幣4.4億餘元。

王立科為謀求本人及他人職務晉升等不正當利益，先後多次向公安部前黨委委員、副部長孫力軍等人行賄共計人民幣9731萬餘元。

王立科明知婁河涉黑犯罪組織從事違法犯罪活動，充當該組織的保護傘，長期放任該組織實施違法犯罪活動，幫助該組織逃避查禁與打擊，並為該組織協調銀行貸款，致使其不斷發展壯大，稱霸一方，嚴重破壞當地經濟、社會生活秩序。王立科還利用職權為其本人及親屬、特定關係人等違法辦理多份虛假身份證件。

長春市中級人民法院認為，被告人王立科的行為已構成受賄罪、行賄罪、包庇、縱容黑社會性質組織罪、偽造身份證件罪。王立科受賄數額特別巨大，收受賄賂後為多人謀取職務提拔、調整，幫助有關企業協調銀行貸款致使巨額貸款無法償還，還多次利用職權插手案件辦理，嚴重破壞司法公信力，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，給國家和人民利益造成特別重大損失，論罪應當判處死刑；王立科為謀取不正當利益，給予國家工作人員以財物，情節特別嚴重；長期包庇、縱容黑社會性質組織從事違法犯罪活動，偽造多份居民身份證件，均屬情節嚴重，對其所犯行賄罪、包庇、縱容黑社會性質組織罪、偽造身份證件罪，亦應依法懲處，並與其所犯受賄罪併罰。

鑑於王立科主動到案，主動交代辦案機關尚未掌握的部分犯罪事實，積極退繳絕大部分違法所得，具有從輕處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。根據王立科犯罪的事實、情節和對中國大陸、社會造成的嚴重危害，決定在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。法庭遂作出上述判決。