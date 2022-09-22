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拜登稱美不與中方冷戰 北京促將表態落到實處

聯合報／ 記者羅印冲／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。澎湃新聞
大陸外交部發言人趙立堅。澎湃新聞

美國總統拜登21日在聯大一般性辯論上稱，美方不尋求與中國大陸發生衝突和冷戰。對此，大陸外交部回應稱，希望美方將此表態落到實處，正確看待中國和中美關係。

據澎湃新聞報導，大陸外交部發言人趙立堅今天在例行記者會上表示，中國對美政策保持連續性和穩定性。大陸國家主席習近平提出，中美應相互尊重、和平共處、合作共贏，這既是中美關係50年歷程的經驗積累，也是下一步發展應共同遵循的基本原則。

趙立堅稱，拜登多次作出「四不一無意」的承諾，中方希望美方把美國領導人的表態落到實處，正確看待中國和中美關係，回歸中美三個聯合公報的原點，慎重妥善處理涉台問題，維護好中美關係的政治基礎。

他並指，中方希望美國同中方一道努力，找到不同社會制度、不同歷史文化的兩個大國和平共處、合作共贏之道，既為中美兩國人民謀福利，也為世界的和平穩定與發展作出貢獻。

拜登星期三在聯合國大會表示，「讓我直接談談美國和中國之間的競爭。在我們應對不斷變化的地緣政治趨勢之際，美國將作為一個理性的領導者行事。我們不尋求衝突， 我們不尋求冷戰」。

美國 拜登

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