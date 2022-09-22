陸委會：9月29日起 放寬陸港澳人士申請入境

中央流行疫情指揮中心22日表示將分兩階段鬆綁檢疫以及防疫措施，對此陸委會22日下午發布新聞稿指出，將於29日開始放寬陸港澳人士入境規定，開放陸港澳籍人士來台探親、奔喪、以及進行商務活動。

此前指揮中心宣布將鬆綁入境規定的同時，也提及陸港澳人士入境由陸委會規畫執行細節、其他各國則由外交部規畫。對於陸港澳人士入境相關規定，陸委會指出，考量人道與家庭團聚、陸資在台企業營運管理等需求，同步於9月29日起調整入境規定。

具體而言，屆時可以申請入境的有陸籍人士來台探親及奔喪（含運回遺骸骨灰、司法人道探視、探視重病(傷)親屬、領取公法給付、辦理遺產繼承）；陸籍航空、航運公司駐點人員；陸籍航空器、船舶之機組員、船員、技術人員等相關人員；業經許可來台投資之陸資事業人員可向各目的事業主管機關申請專案入境；港澳籍人士則可申請來台探親、奔喪及從事商務活動。

陸委會指出，未來將根據國內外疫情、兩岸互動情勢的最新發展，滾動檢討、逐步調整陸港澳籍人士入境管制措施，「以維護國家安全與整體利益」。

據了解，陸委會此前其實已經微調相關陸港澳人士入境規範，不過都是要求專案申請，此次新規定則是改為通案處理。

而根據陸委會此前發布的2022年第二季「中國大陸人民來台交流人數統計表」，大陸人士申請探親、奔喪等社會交流與居留定居，入境台灣有1,917人次、商務交流492人次，航空公司駐點等專業交流則僅有28人次；另外2022年1月到7月，香港與澳門來台定居與居留許可人數則為5,481人。