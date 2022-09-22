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拜登稱美方不尋求與中國發生衝突 陸外交部回應了

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅今（22）日表示，中方希望中美關係回歸中美三個聯合公報的原點，慎重妥善處理涉台問題，維護好中美關係的政治基礎。(新華社)
大陸外交部發言人趙立堅今（22）日表示，中方希望中美關係回歸中美三個聯合公報的原點，慎重妥善處理涉台問題，維護好中美關係的政治基礎。(新華社)

針對美國總統拜登昨天在聯合國大會一般性辯論上稱，美方不尋求與中國發生衝突和冷戰。對此，大陸外交部發言人趙立堅今（22）日表示，拜登多次作出「四不一無意」的承諾，中方希望美方把美國領導人的表態落到實處，正確看待中國和中美關係。

趙立堅所指的「四不一無意」，是指美方不尋求「新冷戰」，不尋求改變中國的體制，不尋求強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突對抗。

趙立堅今日在大陸外交部例行記者會表示，中國對美政策保持連續性和穩定性。大陸國家主席習近平提出，中美應相互尊重、和平共處、合作共贏，這既是中美關係50年歷程的經驗積累，也是下一步發展應共同遵循的基本原則。

趙立堅指出，中方希望中美關係回歸中美三個聯合公報的原點，慎重妥善處理涉台問題，維護好中美關係的政治基礎。

趙立堅並稱，希望美方同中方一道努力，找到不同社會制度、不同歷史文化的兩個大國和平共處、合作共贏之道，既為中美兩國人民謀福利，也為世界的和平穩定與發展作出貢獻。

趙立堅 拜登 美中關係

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