王毅會晤英國外相 籲英方「明確反對台獨」

大陸外長王毅在紐約與英國外交大臣會面時，針對雙邊關係強調，希望英國新政府與大陸「相向而行」，針對台灣議題，呼籲英國恪守一中原則、明確反對台獨。

據大陸外交部官網消息，王毅20日在紐約與英國外交大臣柯維立（James Cleverly）會面，王毅指出，中英作為聯合國安理會常任理事國，應聚焦互惠合作，避免衝突對抗，中英關係要發展好，相互尊重是基礎，客觀認知是前提，妥處分歧是關鍵。王毅向柯維立提出，希望英新政府「從戰略高度和長遠角度看待中國和中英關係，與中方相向而行，平等相待，排除干擾，互利合作，推動中英關係沿著正確軌道發展」。

王毅還表示，英國「曾長期走在西方國家同中國交往的前列」，雙方應以建交50周年為契機，回顧總結過去50年經驗教訓，推進中英關係健康穩定發展。他強調，陸方願同英方相互尊重，坦誠對話，增進相互瞭解。雙方應維護兩國關係的政治基礎，推動雙邊關係向前發展。「英方應恪守一中承諾，明確反對『台獨』」。消息指出，柯維立回應稱，英方在台灣問題上的立場沒有改變。

而英國外交部官網揭露的兩人會面訊息，則提到柯維立對大陸國家副主席王岐山出席英國女王葬禮以及大陸國家主席習近平的慰問表示感謝，也稱雙方作為聯合國五常之一，具有在外交和安全挑戰、氣候變化和全球健康等關鍵問題上與中國大陸進行建設性接觸的重要性，但消息也提到，柯維立向王毅表示對當前台海局勢緊張的擔憂。

此前傳出英國政府允許我駐英國代表謝武樵為英國女王逝世簽署弔唁簿，大陸駐英國使館18日特別發布「答記者問」，強調對有關報導表示嚴重關切，已就此向英國政府提出嚴正交涉。