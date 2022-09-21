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中共20大前夕談軍隊改革 習近平：聚焦備戰打仗

聯合報／ 記者羅印冲／即時報導
大陸國家主席習近平。新華社
大陸國家主席習近平。新華社

中共廿大將於下月十六日登場，廿大前夕，中共國防和軍隊改革研討會9月21日在北京召開，身兼中央軍委主席的中共總書記習近平作重要指示，要求軍方把握新的形勢和任務要求，聚焦備戰打仗。

據新華社報導，中共國防和軍隊改革研討會9月21日在北京召開。習近平作出重要指示，他強調，中共十八大以來，中共黨中央和中央軍委以前所未有的決心和力度，全面實施改革強軍戰略，深入破解長期制約國防和軍隊建設的體制性障礙、結構性矛盾、政策性問題，深化國防和軍隊改革取得歷史性成就，人民軍隊體制一新、結構一新、格局一新、面貌一新。

習近平並強調，要認真總結運用改革成功經驗，把握新的形勢和任務要求，聚焦備戰打仗，勇於開拓創新，紮實抓好既定改革任務落實，加強後續改革籌劃，奮力開創改革強軍新局面，為實現建軍一百年奮鬥目標提供強大動力。

據報導，會議傳達學習了習近平重要指示。中共中央政治局委員、中央軍委副主席許其亮總結了這一輪國防和軍隊改革取得的重大成效和經驗，部署了後續改革籌劃工作。中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠圍繞深刻領會改革強軍戰略、確保改革務求實效提出要求。

報導指，會上，十二個單位結合工作實際，就這一輪國防和軍隊改革有關情況作了交流發言。

中共中央軍委委員李作成、苗華、張升民，軍委機關各部門、軍委聯指中心、各戰區、各軍兵種、軍事科學院、國防大學、國防科技大學、武警部隊有關負責官員等參加會議。

中共 習近平 北京

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