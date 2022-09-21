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國台辦再拋「統一後」 陸委會：前途不會任由對岸插手

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
國台辦21日再度拋出統一後的願景，且強調會加強運用法治力量打擊台獨，陸委會回應稱，台灣前途「不會任由對岸插手」對於有逾半民眾不滿意蔡總統處理兩岸關係表現，陸委會表示，將持續務實推動兩岸事務及健康有序的交流。圖／聯合報系資料照片
國台辦21日再度拋出統一後的願景，且強調會加強運用法治力量打擊台獨，陸委會回應稱，台灣前途「不會任由對岸插手」對於有逾半民眾不滿意蔡總統處理兩岸關係表現，陸委會表示，將持續務實推動兩岸事務及健康有序的交流。圖／聯合報系資料照片

大陸國台辦21日在記者會上指出「兩岸統一後」的前景，並強調會加強運用法治方式跟法治力量打擊台獨份子，對此陸委會晚間批評，這是「一廂情願、罔顧事實」的促統舊調與虛假謊言，此種政治炒作只是一場為中共領導人「二十大」延任的內部造勢，強調台灣前途不會任由對岸插手。

對於國台辦的言論，陸委會晚間指出，這個政治炒作「與台灣人民無關，我民眾絕不會接受任何侵犯我主權的政治主張與路徑」。陸委會重申，中共政權從未一日治理過台澎金馬，並指出其以刻意扭曲事實的「一中原則」，妄稱對台主權，「完全違反國際法與事實現狀，是台海情勢動盪不安的危險主因」。

陸委會並批，「中方藉非法軍演、法律經濟報復，挑戰國際秩序，企圖脅迫台灣人民，行徑極其惡劣」。並指，民主體制與威權專制本質上根本無法相容，北京當局「一國兩制」的陳腔濫調，只是證明中國共產黨一黨專制的缺陷，台灣民眾早已明確拒絕。

針對台海現狀，陸委會強調，「台灣致力維護台海和平、堅持『兩岸互不隸屬』、堅拒『一國兩制』，這才是當前的台海現狀」。且指出，台灣前途由2,300萬台灣人民決定，「不會任由對岸插手」，陸委會也呼籲國際社會共同關注、警惕與遏止「北京專制政權對外擴張、挑戰全球規則秩序的冒進、不負責任危害行徑」。

此前國台辦發言人馬曉光21日上午針對「兩岸統一後」提出五個願景，包含「一國兩制」在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況、台灣可以實行「不同於祖國大陸的社會制度」、兩岸經濟合作機制化等。國台辦另一發言人朱鳳蓮則強調，將持續加強運用法治方式和法治力量打擊台獨分裂勢力，「推進祖國統一進程」。

陸委會 國台辦 台海 一國兩制 台獨 一中原則

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