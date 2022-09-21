保障中共二十大 下月起進北京快遞需二次安檢

為確保中共二十大期間維安，大陸國家郵政局21日公告，下月起至二十大閉幕之日24時，各地郵政快遞企業對寄往北京的郵件、快件（泛指運輸速度快的貨運件）一律強化安檢和消毒處理，北京的郵政快遞企業對進京郵件快件全面實行投遞前「二次安檢」，否則一率退返。

據大陸國家郵政局微信公眾號，近日，大陸國家郵政局、公安部、國家安全部聯合發布《關於加強中國共產黨第二十次全國代表大會期間寄遞物品安全管理的通告》，進行上述規定。

據通告，大陸郵政快遞企業應加強中共二十大期間的寄遞物品安全檢查，落實主體責任，嚴格執行實名收寄、收寄驗視、過機安檢等安全管理制度。包括對寄件人身分進行查驗登記，人證不一者拒絕收寄，嚴格執行禁止寄遞、不能確認安全性、登記訊息不一的物品不收等。

通告指稱，自10月1日起至中共二十大閉幕之日24時，各地郵政快遞企業對寄往北京的郵件快件，一律強化安全檢查和消毒處理，北京地區郵政快遞企業對進京郵件快件全面實行投遞前「二次安檢」，無安檢及消毒標識一律退返。

同時，若是寄往北京所謂的「安保核心區」，須配合大陸公安、國安再次安檢。

另一方面，大陸還將實行寄遞物品臨時管控措施，在上述期間內，嚴禁收寄和投遞寄往北京的低空慢速小型航空器、穿越機、具備超視距飛行能力的航空模型、輕小型無人機（最大飛行速度每小時50公尺以上且最大起飛重量8,000公克以下），以及相關頭戴式顯示器、圖傳模塊、飛控模塊等關鍵零件。

通告示警，在二十大期間違規者，公安機關依法予以處罰，犯罪者追究刑事責任，郵政快遞企業對犯罪行為應立即報告公安、國安等部門協處，積極配合安全監管工作。

在此之前，北京市公安局已發布一項通知，要求即日起至10月31日24時止，在北京行政區域內，禁止單位、組織和個人利用無人機、穿越機等「低慢小」航空器進行各類未經審批的飛行活動和施放氣球活動，還要求有關單位配合公安的登記管理工作。上述舉動也是為了確保中共二十大召開期間的維安。