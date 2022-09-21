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中共二十大前官場大清洗 上半年逾27萬官員遭處分

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
圖為今年9月1日，浙江省杭州市淳安縣紀檢監察和市場監管人員在轄區超市了解是否存在公款購買月餅等情況。（取自《中國紀檢監察》雜誌網站）
圖為今年9月1日，浙江省杭州市淳安縣紀檢監察和市場監管人員在轄區超市了解是否存在公款購買月餅等情況。（取自《中國紀檢監察》雜誌網站）

隨著中共二十大即將於下個月中登場，中共中央也以反腐之前加大對官場的清洗。中共中央紀委國家監委機關刊物《中國紀檢監察》雜誌最新一期指出，光是今年上半年，大陸全國紀檢監察機關就處分27.3萬名官員。其中，省部級幹部21人，廳局級幹部1237人，縣處級幹部1萬人。

《中國紀檢監察》這篇題為「反腐敗是最徹底的自我革命」的文章並指出，過去十年，中共嚴肅查辦周永康、薄熙來、郭伯雄、徐才厚、孫政才、令計劃等六隻「大老虎」，「有力消除了黨內重大政治隱患」。

文章強調，「誰也沒有免罪的『丹書鐵券』，誰也不是『鐵帽子王』，不論地區領域，不論在職退休，該開刀就開刀，該清除就清除」；「不論什麽人、不論其職務多高，只要觸犯了黨紀國法，都要受到嚴肅追究和嚴厲懲處，絕不是一句空話」。

文章稱，中共十八大以來，「以習近平同志為核心的黨中央把堅決防治腐敗作為堅持黨的自我革命必須長期抓好的政治任務，全面打響了一場反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰。新時代反腐力度之強、規模之大，世所罕見、史所罕見。」

《中國紀檢監察》表示，中共所採取的懲治腐敗行動不是權力鬥爭、排除異己，「而是深刻有力的整黨、深刻有力的從嚴治黨。開除一個腐敗分子，就減少一個侵蝕黨的蛀蟲，消除一個破壞黨的隱患，黨的政治安全就更有保障。」

《中國紀檢監察》指出，過去十年中共的黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，是由習近平「親自謀劃、親自部署、親自推進」。自十八大以來，截至今年4月底，大陸全國紀檢監察機關共立案審查調查438.8萬件、470.9萬人。

《中國紀檢監察》並頌揚習近平：「以馬克思主義政治家、思想家、戰略家的深邃思考和遠見卓識，從頂層設計上思考謀劃一體推進『三不腐』（不敢腐、不能腐、不想腐）的有效舉措、長久之策，指引著中國特色反腐敗之路行穩致遠。」

文章最後強調，「反腐敗鬥爭永遠在路上」；「腐敗的頑固性和危害性絕不能低估，反腐敗鬥爭容不得絲毫退讓妥協，唯有始終保持正視問題的勇氣和刀刃向內的堅定，堅決割除毒瘤、清除毒源、肅清流毒，方能以黨永不變質確保紅色江山永不變色」。

反腐 中共 習近平

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