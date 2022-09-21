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中共20大涉台記者會 反獨反外部勢力成主旋律

中央社／ 北京21日電

中共中央台辦研究局長仇開明今天說，美國近年來不斷虛化掏空「一個中國原則」，公然違背一中原則承諾「開歷史倒車」，陸方堅決反對，並敦促美方「慎重妥善處理台灣問題」。

中共中央宣傳部今天舉行「黨的十八大以來對台工作和兩岸關係發展情況」記者會，是其在20大前的宣傳系列記者會之一，「反獨、反外部勢力勾連」成為這場記者會的主旋律。由中共中央台辦（中國大陸國台辦）副主任陳元豐率領仇開明及發言人馬曉光、朱鳳蓮等人與會。

其中，中共中央台辦（中國大陸國台辦）發言人馬曉光在回答是否有「武統時間表」時即聲稱，如果「台獨分裂勢力和外部勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線」，陸方將「不得不採取斷然措施」。「台獨分裂勢力企圖以武拒統」，只會加快自身力量滅亡」。

仇開明則宣稱，中美兩國建交以「妥善處理解決台灣問題」為前提，「一個中國原則」是中美關係的政治基礎。然而，近年來美方卻在不斷虛化掏空「一個中國原則」，公然違背其在「中美三個聯合公報」中就「一個中國原則」作出的承諾，「開歷史倒車」，陸方堅決反對。

他說，陸方敦促美方確實恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定，慎重妥善處理台灣問題。

朱鳳蓮在回答相關問題時也說，美國等外部勢力打「台灣牌」，除不斷虛化掏空一個中國原則，還「縱容台獨分裂勢力冒險挑釁，把台灣當做遏制中國發展進步、阻撓中華民族偉大復興的棋子，導致台海形勢緊張持續升級」。

馬曉光則宣稱，大陸方面願意繼續「以最大的誠意，盡最大的努力」爭取「和平統一的前景」。但也「必須把話講清楚，我們捍衛國家主權和領土完整的決心和意志，堅定不移，絕不允許任何人任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土」。

他又聲稱，中國的統一「不會損害任何國家的正當利益包括其在台灣的經濟利益，只會給各國帶來更多發展機遇，只會給亞太地區和世界繁榮穩定注入更多正能量，只會為構建人類命運共同體、為世界和平發展和人類進步事業作出更大貢獻」。

馬曉光 中共

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