快訊

俄恐動用核武 普亭前顧問點名「這3人」要為烏克蘭戰爭負全責

半年撒7百萬助浪浪！廖老大突拋震撼彈「即刻退網」

拉沃盃／費德勒親口證實 告別賽只打一場雙打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中共中央台辦陳元豐：堅決粉碎台獨分裂和外來干涉圖謀

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中共中央台辦、國台辦副主任陳元豐在21日的記者會上回顧過去十年大陸對台工作。攝影／記者陳政錄
中共中央台辦、國台辦副主任陳元豐在21日的記者會上回顧過去十年大陸對台工作。攝影／記者陳政錄

中共中宣部21日繼續舉辦「中國這十年」系列記者會，上午由中共中央台辦（大陸國台辦）官員闡述十八大以來的對台工作情況。中共中央台辦副主任陳元豐表示，當前，推進祖國完全統一面臨著新的形勢，我們將堅決粉碎「台獨」分裂和外來干涉圖謀，紮實推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅定推進祖國統一進程。

21日上午出席這場記者會的，包括陳元豐、中共中央台辦宣傳局局長、新聞發言人馬曉光，以及中共中央台辦研究局局長仇開明、發言人朱鳳蓮。

記者會上，陳元豐首先闡述十八大以來的大陸對台工作成就，他細數十年中，實現1949年以來兩岸領導人首次會晤，雙方兩岸事務主管部門在共同政治基礎上建立常態化聯繫溝通機制，兩部門負責人實現互訪、開通熱線。

他強調，十年中，大陸堅持「一個中國原則」和「九二共識」，推進兩岸政黨黨際交流，與台灣有關政黨、團體和人士就兩岸關係與民族未來開展對話協商，達成多項共識並發表共同倡議，與台灣社會各界共同努力探索「兩制」台灣方案。

同時，陳元豐提到，在大陸台胞逐步享受同等待遇和發展機遇，陸方踐行兩岸一家親理念，實行卡式台胞證、向金門供水、制發台灣居民居住證，以及十年來兩岸貿易和台商對大陸投資顯著增長、人員往來和各界交流持續擴大，反獨促統大是不斷增強等。

他強調對台工作的七個堅持、三個堅定和兩個堅決，包括堅持黨的領導、一中原則和九二共識、反對外來干涉、將解決台灣問題與實現中華民族偉大復興統籌謀劃，以及堅定反對台獨分裂、推進祖國統一和堅決反對外來干涉等等。

陳元豐提到，當前，在國內國際兩個大局都發生深刻複雜變化的時代背景下，推進祖國完全統一面臨著新的形勢。他說，我們（中國大陸）將堅決粉碎台獨分裂和外來干涉圖謀，紮實推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅定推進祖國統一進程，團結廣大台灣同胞共創祖國統一、民族復興的光榮偉業。

中共中宣部舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會，中共中央台辦介紹十八大以來對台工作和兩岸關係發展情況。攝影／記者陳政錄
中共中宣部舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會，中共中央台辦介紹十八大以來對台工作和兩岸關係發展情況。攝影／記者陳政錄

中共 台獨

延伸閱讀

強化正當性 中共中央台辦：中國統一不損任何國家利益

大陸躍俄煤炭、石油大買家

俄羅斯煤炭、石油打折出售 大陸進口量猛增

【專家之眼】支持夏立言訪問大陸

相關新聞

中共20大前推新規 分析：人事規則不再一成不變

中共20大前夕，一份「推進領導幹部能上能下」的規定引發揣測，有消息說，這項規定的推出或許預示20大人事風暴即將到來；也有...

趙春山：台灣不統不獨現狀難維持 北京將改變現狀

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山今天表示，台灣目前的不統、不獨現狀很難維持下去，中共總書記習近平在20大後會改變目前...

曹興誠稱曾面告中共高官：一國兩制根本騙鬼

聯電前董事長曹興誠接受德國之聲（DW）專訪表示，他曾面告中共高官，什麼一國兩制、兩岸同胞血濃於水，根本就是騙鬼，並說身處...

中共二十大前官場大清洗 上半年逾27萬官員遭處分

隨著中共二十大即將於下個月中登場，中共中央也以反腐之前加大對官場的清洗。中共中央紀委國家監委機關刊物《中國紀檢監察》雜誌...

英女王葬禮 王岐山戴口罩受矚目 英副相感謝他出席

應英國政府邀請，中國國家主席習近平特別代表、國家副主席王岐山出席伊麗莎白二世葬禮，英副首相代表英國政府感謝王岐山參加。早...

急了？ 澳洲總理去英國不忘喊話 籲中國取消制裁

來自各國約500名政要出席英國女王伊麗莎白二世的葬禮，然而澳洲總理艾班尼斯在出席英國女王葬禮後，做的第一件事就是向中國喊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。