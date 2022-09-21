中共中央台辦陳元豐：堅決粉碎台獨分裂和外來干涉圖謀

中共中宣部21日繼續舉辦「中國這十年」系列記者會，上午由中共中央台辦（大陸國台辦）官員闡述十八大以來的對台工作情況。中共中央台辦副主任陳元豐表示，當前，推進祖國完全統一面臨著新的形勢，我們將堅決粉碎「台獨」分裂和外來干涉圖謀，紮實推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅定推進祖國統一進程。

21日上午出席這場記者會的，包括陳元豐、中共中央台辦宣傳局局長、新聞發言人馬曉光，以及中共中央台辦研究局局長仇開明、發言人朱鳳蓮。

記者會上，陳元豐首先闡述十八大以來的大陸對台工作成就，他細數十年中，實現1949年以來兩岸領導人首次會晤，雙方兩岸事務主管部門在共同政治基礎上建立常態化聯繫溝通機制，兩部門負責人實現互訪、開通熱線。

他強調，十年中，大陸堅持「一個中國原則」和「九二共識」，推進兩岸政黨黨際交流，與台灣有關政黨、團體和人士就兩岸關係與民族未來開展對話協商，達成多項共識並發表共同倡議，與台灣社會各界共同努力探索「兩制」台灣方案。

同時，陳元豐提到，在大陸台胞逐步享受同等待遇和發展機遇，陸方踐行兩岸一家親理念，實行卡式台胞證、向金門供水、制發台灣居民居住證，以及十年來兩岸貿易和台商對大陸投資顯著增長、人員往來和各界交流持續擴大，反獨促統大是不斷增強等。

他強調對台工作的七個堅持、三個堅定和兩個堅決，包括堅持黨的領導、一中原則和九二共識、反對外來干涉、將解決台灣問題與實現中華民族偉大復興統籌謀劃，以及堅定反對台獨分裂、推進祖國統一和堅決反對外來干涉等等。