聽新聞
test
0:00 / 0:00
港媒：大陸現時無意與梵蒂岡建交
香港星島日報今天（21日）報導指出，中國方面認為與梵蒂岡建交不利「黨領導一切」，因此現時無意與梵蒂岡建交。報導還稱，梵蒂岡計畫把香港辦公室遷往北京，是一廂情願的想法。
報導指出，教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）近日接受義大利媒體訪問時證實，教廷計畫將派駐香港的辦公室遷至北京，且持續向中國政府提出有關想法，但一直未得到回音。
報導引述天主教通訊社指出，若教廷將駐香港辦公室遷至北京，代表教廷與中國自1951年斷交後，首度重新建立外交對話管道。
報導稱，雖然中梵關係改善，但種種跡象顯示，中方現時根本無意與梵蒂岡建交，教廷在北京設立辦公室只是一廂情願。
分析稱，中方現時不願與梵蒂岡建交的道理很簡單，即如果中梵關係正常化，教宗在中國將名正言順地發揮影響力，招攬教徒，不利「天主教中國化」，不利「黨領導一切」。
報導說，也是基於這個原因，教宗方濟各與大陸國家主席習近平近日幾乎同時出訪哈薩克，卻擦肩而過，並沒有舉行會晤。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言