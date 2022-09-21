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港媒：大陸現時無意與梵蒂岡建交

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
梵蒂岡聖彼得大教堂為新紅衣主教舉行的彌撒。（美聯社）
梵蒂岡聖彼得大教堂為新紅衣主教舉行的彌撒。（美聯社）

香港星島日報今天（21日）報導指出，中國方面認為與梵蒂岡建交不利「黨領導一切」，因此現時無意與梵蒂岡建交。報導還稱，梵蒂岡計畫把香港辦公室遷往北京，是一廂情願的想法。

報導指出，教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）近日接受義大利媒體訪問時證實，教廷計畫將派駐香港的辦公室遷至北京，且持續向中國政府提出有關想法，但一直未得到回音。

報導引述天主教通訊社指出，若教廷將駐香港辦公室遷至北京，代表教廷與中國自1951年斷交後，首度重新建立外交對話管道。

報導稱，雖然中梵關係改善，但種種跡象顯示，中方現時根本無意與梵蒂岡建交，教廷在北京設立辦公室只是一廂情願。

分析稱，中方現時不願與梵蒂岡建交的道理很簡單，即如果中梵關係正常化，教宗在中國將名正言順地發揮影響力，招攬教徒，不利「天主教中國化」，不利「黨領導一切」。

報導說，也是基於這個原因，教宗方濟各與大陸國家主席習近平近日幾乎同時出訪哈薩克，卻擦肩而過，並沒有舉行會晤。

教廷 梵蒂岡 北京

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