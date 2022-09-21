強化正當性 中共中央台辦：中國統一不損任何國家利益

大陸上月發布《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，就和平統一和「一國兩制」的在台實踐多有著墨，對此，中共中央台辦宣傳局長（大陸國台辦新聞局）、發言人馬曉光21日在北京的一場記者會上，重申一國兩制將給台灣帶來實在的好處，並指「所有擁護祖國統一、民族復興的台灣同胞將在台灣真正當家作主」，強調統一「不會損害任何國家的正當利益」。

中共中宣部21日繼續舉辦「中國這十年」系列記者會，由大陸國台辦副主任陳元豐、研究局長仇開明，發言人馬曉光、朱鳳蓮等人以中共中央台辦的黨職身分出席，就中共十八大以來對台工作和兩岸關係發展情況回應媒體提問。

對於外界關注中共強調「和平統一、一國兩制」，是解決台灣問題的基本方針，馬曉光在回應中大談統一後的對台「制度性安排」。他表示，和平統一後，「一國兩制」在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到台灣同胞利益和感情。

他說，一國兩制是和平的方案，民主的方案，善意的方案，共贏的方案。按照一國兩制實現兩岸和平統一，將給台灣經濟社會發展和廣大台灣同胞帶來實實在在的好處。

馬曉光進一步說明，兩岸統一後，台灣可以實行「不同於祖國大陸的社會制度」，台灣同胞可以在和平安寧的狀態下生活和工作。他強調，大陸將有更有條件、更好地照顧台灣同胞。但他也提到，台灣社會制度和生活方式等將得到充分尊重的前提，是確保中國大陸國家主權、安全、發展利益。

馬曉光說，「所有擁護祖國統一、民族復興的台灣同胞將在台灣真正當家作主，參與祖國建設，盡享發展紅利。」他還舉例，兩岸統一後，台灣文化創造力得到發揚、發展空間將更大，在國際上更加安全、更有尊嚴。

對於國際情勢，馬曉光還說，「必須強調的是，中國的統一，不會損害任何國家的正當利益包括其在台灣的經濟利益」，只會給各國帶來更多發展機遇，只會給亞太地區和世界繁榮穩定注入更多正能量，只會為構建人類命運共同體、為世界和平發展和人類進步事業作出更大貢獻。