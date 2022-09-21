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美加軍艦通過台灣海峽 共軍組織海空兵力全程跟監警戒
美國海軍勃克級飛彈驅逐艦「希金斯號」和加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦「溫哥華號」，台北時間20日聯袂通過台灣海峽。解放軍東部戰區21日稱，已組織海空兵力全程跟監警戒。
美國第七艦隊聲明說，兩艘軍艦行經的水域符合國際法的公海航行和飛越自由適用範圍。兩艘軍艦在台灣海峽行經的水道，不在任何沿海國家領海範圍內。
聲明還說，兩艦一同通過台海，展現美國及其盟邦和夥伴對自由開放印太地區的承諾。
解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校21日上午表示，美國「希金斯」號驅逐艦、加拿大「溫哥華」號護衛艦過航台灣海峽並公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決反制一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。
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