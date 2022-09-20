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汪洋：要深入推進伊斯蘭教中國化

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸全國政協主席汪洋。（新華社資料照）
大陸全國政協主席汪洋。（新華社資料照）

大陸全國政協主席汪洋星期二（9月20日）在北京會見中國伊斯蘭教協會新一屆領導班子成員，強調要深入推進中國伊斯蘭教中國化。他強調，伊斯蘭教協會要「聽黨話、跟黨走的政治立場任何時候不能含糊」。

據官方新華社報導，汪洋說，伊斯蘭教界要學習貫徹中共中央統戰工作會議、全國宗教工作會議精神，深入領會中共總書記習近平關於宗教工作的重要論述，全面貫徹黨的宗教工作基本方針，立足自身職責落實好黨中央相關決策部署，把伊斯蘭教界人士和穆斯林群眾緊密團結在黨和政府周圍，為全面建成社會主義現代化強國、實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻力量。

汪洋表示，中共中央對第十次會議召開六年來中國伊協所做工作給予充分肯定。他強調，新一屆中國伊協要堅持正確政治方向，「聽黨話、跟黨走的政治立場任何時候不能含糊」，愛國主義、社會主義的旗幟任何時候都要高揚。

他還說，要深入推進中國伊斯蘭教中國化，堅持以社會主義核心價值觀為引領，堅持守正與創新相結合，做好解經、講經等各項工作，廣泛傳遞中國伊斯蘭教愛國、和平、中道等理念，推動中國伊斯蘭教更好與社會主義社會相適應。

身負統戰任務的汪洋也要求，要加強自我教育、自我管理、自我約束，堅持全面從嚴治教，完善領導班子成員民主監督等各項制度。

據了解，大陸正在進行伊斯蘭教清真寺的中國化，華北地區最大的北京竇店清真寺8月也展開整改工作，將圓頂標誌改成中國式的樣式。有評論指這「標誌著首善之區堅持中國宗教中國化的工作有序推進」。

伊斯蘭 中共

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