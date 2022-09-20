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「中海自貿協定」談判中斷6年 雙方外長會談釋積極訊號

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外長王毅（右四）20日與海合會外長在紐約會談，雙方再度提到要盡早就「中海自貿協定」達成一致。（圖／取自大陸外交部官網）
大陸外長王毅（右四）20日與海合會外長在紐約會談，雙方再度提到要盡早就「中海自貿協定」達成一致。（圖／取自大陸外交部官網）

大陸外長王毅20日在紐約與海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會）6國外長與代表會晤，期間雙方表示會盡早就自貿協定達成一致，這是這項自貿協定最新的進展。

據大陸外交部官網，20日與王毅會見的，有海合會現任輪值主席國沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾、海合會秘書長納伊夫，阿拉伯聯合大公國國務部長哈利法、科威特外交大臣艾哈邁德、巴林外交大臣扎耶尼，以及卡達和阿曼代表。

消息稱，王毅表示全力支援海合會國家經濟多元化發展，願加強共建「一帶一路」倡議與海合會各國發展戰略對接，不斷深化能源、基建、金融、投資、高技術等領域合作，擴大人文交流，打造更多合作亮點。同時，雙方一致認為應共同努力，盡早就「中海自貿協定」達成一致，釋放積極正面信號，助力各自更好發展。雙方也同意深化戰略互信，提升雙方關係定位，加快制定下步戰略合作規劃。

公開資料顯示，「中海自貿協定」最後一次談判是2016年的12月19日至21日在沙烏地阿拉伯利雅德舉行的第九輪談判，當時雙方已就15個談判議題中的9個結束談判，並就技術性貿易壁壘（TBT）、法律條款、電子商務等3個章節內容接近達成一致，且雙方商定將於2017年3月底前舉行第十輪談判，惟迄今仍未恢復。

大陸與海合會的自貿協定談判命運多舛，雙邊談判始於2005年，2009年海合會片面中斷所有對外談判，2016年談判重啟，且進行到第九輪，隨後又因為區域形勢等原因再度中斷，直到2022年1月王毅在江蘇與來訪的海合會祕書長納伊夫會談，會後的聯合公報，雙方才見有繼續談判的共識。而根據大陸海關統計，2021年大陸與海合會雙邊貿易規模為人民幣1兆5,041.35億元（約合台幣6.72兆元）。

自貿協定 王毅 交大

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