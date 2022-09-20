快訊

是你嗎？5-6月發票千萬獎還有五張未領 最低花15元買巧克力捲

睡吧親愛的伊莉莎白：送別女王的最後風笛手

中共提15項幹部不適任現職情況 包括家人移居境外

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
圖為2020年舉行的中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議。新華社
圖為2020年舉行的中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議。新華社

中共中央辦公廳在二十大召開前夕，印發「推進領導幹部能上能下規定」（簡稱「規定」），並發出通知即日實施，要求各地區各部門認真遵照執行，提出包括家人移居境外等共15種不適宜繼續任職現有職位的情況。

新華社報導，「規定」列出15種情形的領導幹部，應當及時予以調整，包括：政治能力不過硬；理想信念動搖；擔當和鬥爭精神不強；政績觀存在偏差；獨斷專行或者軟弱渙散；組織觀念淡薄，不嚴格執行重大事項請示報告、個人有關事項報告等制度；事業心和責任感不強；領導能力不足；品行不端，行為失範；裸官或配偶、子女經商；因健康原因無法正常履行工作職責一年以上等。

澎湃新聞報導，這是自2015年「規定」試行版公布以來，時隔7年中共中央再次對規定進行完善，今年8月19日經中共中央政治局常委會會議修訂，9月8日發佈。

比較明確的領導幹部「不適宜擔任現職」情形，從原來的10條，修訂為15條。例如「年度考核被確定為不稱職，或者連續兩年被確定為基本稱職，以及民主測評優秀和稱職得票率達不到三分之二，經認定確屬不適宜擔任現職的」，這一新增的情形之一，明確了「下」的具體標準，增強了年度考核和民主測評制度的剛性。

在現實生活中，一些地方在幹部任用上「能上不能下」，特別是「不能下」的問題，依然困擾著幹部隊伍的管理。除了因為違法違紀被查辦、被「一票否決」、「退居二線」等非下不可的硬性規定外，很少有領導幹部因為「不適宜擔任現職」被調整下來的。

造成這一現象的一個主要原因，就是一些地方對「不適宜擔任現職」認識偏差，沒有引起高度重視，在具體認定和操作中不能嚴格按照規定執行。因此，必須從制度上打破幹部「只能上不能下」的傳統，打破一些幹部「只要不犯大錯誤就不會下」的思維定式，打消一些幹部「做碌碌無為太平官」、「不求有功但求無過」「沒有功勞有苦勞」的想法，從制度上減少幹部「不能下」的組織阻力。

幹部 中共 得票率

延伸閱讀

前中國鐵路總經理盛光祖 「靠鐵路吃鐵路」被開除黨籍

違紀參選民進黨開鍘 蘇震清女兒蘇孟婕等12人開除黨籍

花蓮魏嘉賢等8人違紀參選 遭國民黨開鍘撤銷黨籍

民進黨宜蘭7人違紀選議員1人選鄉長 黨部研議開除黨籍

相關新聞

中共提15項幹部不適任現職情況 包括家人移居境外

中共中央辦公廳在二十大召開前夕，印發「推進領導幹部能上能下規定」（簡稱「規定」），並發出通知即日實施，要求各地區各部門認...

對岸抽砂造陸建機場「島增一倍面積」 金門與大陸實體距離更近了

中國大陸在金廈海域抽砂造陸，金門縣議員董森堡指出，大陸為建立翔安國際機場，其抽砂造陸致使大嶝島增加了近一倍的面積，讓金門...

王毅會見季辛吉：當務之急是妥善管控台灣問題

大陸國務委員兼外長王毅，19日在紐約會見美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）時強調，當務之急是妥善管控台...

習近平頻提歷史自信 20大可能出爐「五個自信」

中共將在10月16日召開20大，香港媒體分析，中共總書記習近平近年多次提及「歷史自信」，有望成為新精神指引，20大可能將...

拜登又承諾出兵衛台 軍事專家：測試北京底線

美國總統拜登近日受訪又重申出兵衛台，軍事專家分析，拜登的說法可能是基於戰略震懾考量並測試北京的底線，畢竟烏克蘭戰爭還沒結...

陸媒：澳洲核潛艇遙遙無期 中澳潛艇差距愈來愈大

美英澳同盟的奧庫斯（AUKUS）當中的澳洲核潛艇項目備受矚目。但近一年時間過去，澳洲獲得核潛艇的各條道路可能都被堵死了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。