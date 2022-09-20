陸媒：澳洲核潛艇遙遙無期 中澳潛艇差距愈來愈大

美英澳同盟的奧庫斯（AUKUS）當中的澳洲核潛艇項目備受矚目。但近一年時間過去，澳洲獲得核潛艇的各條道路可能都被堵死了。

環球網引述《日本時報》17日的報導稱，儘管「奧庫斯」聯盟旨在為澳洲提供對抗中國的核潛艇，但如今澳洲潛艇部隊的能力差距仍然令人擔憂，因為核潛艇項目前景難測，而該國老化的常規潛艇註定在新潛艇交付之前就將退役。

報導稱，近日，來自美國和英國的約 50 名官員在澳洲就該國的核潛艇專案展開會談。按照計畫，經過為期 18 個月的前期研究後，澳洲將確定具體的核潛艇建造方案：是採用美國或英國設計，或是為澳大利亞特別訂制的型號。

澳洲國防部長馬勒斯透露，坎培拉有望在2023年上半年發佈初步公告，確認未來的型號選擇。但預計第一艘澳洲核潛艇至少要到 2040 年才能服役，而且還要再過 10 年才有戰力，澳洲現役的常規潛艇無論怎麼延壽也註定無法堅持到那個時間。

馬勒斯表示，他對澳洲採取什麼措施來應對潛艇的能力差距持開放態度，可以選擇建造臨時常規潛艇或採購美國或英國的現役核潛艇。

環球網另引述澳洲媒體稱，澳洲想從「奧庫斯」聯盟的另外兩個合作夥伴購買核潛艇的希望已經破滅了。美國海軍戰略潛艇計畫執行官斯科特．帕帕諾少將公開表示，美國核潛艇生產線的任何額外需求都將不利於該國的國防需求。五角大廈官員近日也再三強調說，當前美國海軍的換代壓力巨大，無論是「俄亥俄」級戰略核潛艇還是「洛杉磯」級攻擊核潛艇都接近服役末期，美國造船業即便全力運作也只能勉強滿足它們的換代需求。

同樣的，英國國防大臣華萊士9月也表示，英國無法向澳洲提供英國海軍現役「機敏」級攻擊核潛艇。

澳洲直接採用美國和英國的核潛艇沒指望，那麼其他的路能走通嗎？

馬勒斯自己排除了為澳洲特別訂製核潛艇的可能性，「澳洲選擇與其他海軍同樣的潛艇設計將是更為有利的」，「如果你使用的潛艇型號已經在其他國家服役，因為有共同的經驗和工業基礎來維持它，這顯然要好得多」。

環球網稱，澳洲近期獲得核潛艇的可能性全都被堵死了，唯一的希望是英國剛開始規劃的下一代攻擊核潛艇—或許美國完成全部「維吉尼亞」級攻擊核潛艇的生產後，也可以為澳洲再生產一批？但無論如何都不可能在可以預見的未來實現這個目標。

至於臨時引進常規潛艇填補空白，澳洲戰略政策研究所的高級分析師馬庫斯．赫利爾警告說，無論是基於現役「柯林斯」級常規潛艇的改進型號還是採購國外的常規潛艇設計，留給澳洲的時間都是非常有限的。「我們在2009年的國防白皮書就確定了需要更大的潛艇，但13年過去了，依然沒有進展」。

報導稱，澳洲將中國視為威脅，但中國和澳洲的潛艇差距已經存在，而且隨著澳洲未來戰略環境的惡化，這種差距只會變得越來越大。