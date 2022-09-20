「雪餅」案被失蹤滿周年 陸記者案件前景堪憂

（德國之聲中文網）在中國大陸女權運動者與記者黃雪琴與勞工權益倡導者王建兵被大陸警方以「煽動顛覆國家政權」逮捕滿一年之際，「無國界記者」與其他24個非政府組織於19日發布公開聲明，要求大陸當局立即釋放兩人，並確保他們享有國際法保障的各項基本權利，包含辯護權丶不受阻礙通信的權利，以及確保他們在被捕期間的⾝⼼健康。

在聲明中，「無國界記者」東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）表示：「黃雪琴以調查社會議題的方式服務中國民眾，卻因此遭到當局任意拘押，這證明了大陸政府決定消滅國內所剩不多的獨立聲音。」

根據黃雪琴與王建兵關注組19日發布的新消息，兩人在被捕初期，大陸當局曾以「防疫」為由對他們進行5個多月的單獨關押與秘密審訊，情形類似大陸常對異議人士與維權律師使用的「指定居所監視居住」。消息稱，當局雖以「煽動顛覆國家政權」逮捕黃雪琴與王建兵，但家屬都遲遲未收到「拘留通知書」，而王建兵是到了2022年4月才首次獲准會見律師，黃雪琴則是被剝奪通訊與會見律師的權利。

關注組在一份公開聲明中寫道：「王建兵在單獨關押期間遭受了數十次的疲勞審訊和來自身心靈多方面的肉體和精神折磨。他不僅飲食不規律丶腸胃功能變差，而且精神疲糜丶深受抑郁症困擾。黃雪琴的羈押情況類似，她被關押的前半年，體重驟減5kg（11lb），而其本人被捕前已經很瘦，體重原本不及50kg。」

關注組還提到，黃雪琴的家人原本委托律師萬淼焱為其代表律師，但在2022年4月中，警方突然提供一份由黃雪琴簽名的「解除律師聲明」，稱解除了萬淼焱的委托授權。聲明寫道：「萬律師在4月下旬欲前往看守所與雪琴確認，但其會見申請也被看守所以“防疫”緣由拒絕。如今，黃雪琴代理律師已改由政府指派的律師代理，因其本人的通訊自由也被違法剝奪，家人和外界均無法得知黃雪琴關押近一年來的處境。」

全國多名人士遭警方騷擾

而在黃雪琴與王建兵被捕之後，關注組在聲明中表示廣州警方連動大陸境內多地的警察，針對與兩人有關聯的公民進行騷擾丶傳喚或審訊。關注組稱，至少有超過70位黃雪琴與王建兵的朋友或家庭聚會參與者被傳喚做筆錄，另有超過10位被警方要求搬離廣州。

關注組在聲明中寫道：「廣州警察在沒有出示任何合法手續情況下，即對部分公民社會行動者進行了多次長達24小時的審訊和恐嚇，且強行搜查和拷貝電子設備。警方強迫和威脅部分雪餅朋友簽署由警方編造的虛假口供，要求他們指認兩人曾參與過『顛覆國家政權』的所謂培訓活。」

據傳，王建兵的案件已於8月12日移送廣州市中級人民法院，但黃雪琴的案件進度依舊不明。事實上，黃雪琴原訂去年9月20日啟程英國修讀碩士學位，卻與原本要為她送行的王建兵在出發前一天與外界失聯。去年10月兩人被正式批捕後，一直到今年3月才被移送檢察院，案件在這期間也兩度被退回補充偵查。目前，兩人被羈押於廣州第三看守所。

長期關注大陸人權議題的日本明治大學比較法研究所訪問研究員潘嘉偉在接受德國之聲訪問時表示，透過黃雪琴與王建兵的案件，各界可清楚看到大陸政府對待活動人士的方式。他說：「他們想盡可能地讓活動人士保持沈默，中國政府已不在乎國際社會如何看待他們濫用司法程序與違反正當程序。」

潘嘉偉直言，大陸政府的主要目標是盡可能掌控局面，他們甚至不擔心這些活動人士會成為突顯大陸嚴重侵犯人權的例子。他預測，大陸政府有可能在10月的二十大之前對兩人的案件做出判決。他向德國之聲表示：「考量過去其他案件的處理方式，大陸政府通常在重大事件前，會對特定案件做出判決。」

這其實並非黃雪琴近年來首次被大陸警方逮捕。2019年10月，黃雪琴曾在去廣州當地警局取回證件時，遭警方拘留。當時黃雪琴的友人告訴德國之聲，黃雪琴在2019年6月曾赴香港參與「反送中」示威的活動，並將報導刊登在網絡創作平台 「Matters」上。但在她於個人臉書分享文章後，廣州警方立即到她家騷擾她。

潘嘉偉告訴德國之聲，外界猜測黃雪琴去年再度被捕可能與她報導香港「反送中」示威行動有關，而若屬實，她與王建兵會是最後一批因關注香港示威行動而被大陸政府打壓的活動人士。而雖然目前不清楚大陸政府對兩人的指控，是否與他們過往關注女權或大陸勞權議題相關，但相關領域的活動人士可能會因為兩人的案件，而開始擔心自己未來是否會遭受類似的待遇。

潘嘉偉說：「他們的案件肯定會對這些領域的人產生一些寒蟬效應。此外，對於大陸自由派的學者或活動人士來說，黃雪琴的案件也會讓他們重新思考是否要出國深造，因為他們必須考慮自己是否會被允許離開大陸。」

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