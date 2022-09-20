2047後仍「一國兩制」？陸港澳辦：是中國不變的方針

中共總書記習近平今年7月1日表示，「一國兩制」這樣的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持。對於外媒關注若2047年後該制度仍在香港實施的意義，大陸國務院港澳辦副主任王靈桂20日強調，當前，中華民族偉大復興已經進入不可逆轉的「偉大歷史進程」，推進「一國兩制」在港澳的成功實踐，是這一進程的重要組成部分。

大陸國務院港澳辦20日就「一國兩制」在港澳的實踐情况，在中共中宣部舉辦的「中國這十年」系列記者會上回應提問，黃柳權、王靈桂兩位副主任主持。

黃柳權首先提及，習近平強調，維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則，中央貫徹一國兩制方針堅持兩點，一是堅定不移，確保不會變、不動搖，二是全面準確，確保不走樣、不變形。

他說，必須依法治港治澳，堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」，保持香港、澳門的獨特地位和優勢。

彭博社提問稱，若「一國兩制」在2047年後依舊會在香港實施，那麼這一制度的延續對香港未來意味著什麼？王靈桂回應說，堅定不移、全面準確貫徹「一國兩制」是中國不變的方針。

他強調，在習近平今年7月1日，於慶祝香港回歸祖國25週年大會上的講話後，「如果說港澳和國際社會在這方面有一些什麼疑問的話，總書記的這段講話一錘定音，這些擔心和議論已經不復存在。」

他說，當前，中華民族偉大復興已經進入不可逆轉的「偉大歷史進程」，推進「一國兩制」在港澳的成功實踐，是這一進程的重要組成部分。

至於大陸發布《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書及修改香港選制，王靈桂表示，中國共產黨是香港民主制度的設計者、創立者、維護者和推進者，始終堅定支持香港特區依法有序發展民主。但他說，在「反中亂港勢力」的蓄意對抗、阻撓之下，香港民主發展一度遭遇挫折，選舉制度更是一再暴露出重大缺陷和漏洞。因此，2021年中共中央完善了香港選舉制度。

他說，新的選舉制度是廣泛真實管用的民主制度，符合一國兩制方針，有利於維護香港居民民主權利，有利於保持香港長期繁榮穩定

黃柳權還列舉一國兩制在港澳取得的三方面成就，包括憲制秩序更加牢固，治理體係日臻完善，以及發展建設穩步前行，與大陸內地優勢互補、共同發展，加快融入「中華民族偉大復興壯闊征程」。