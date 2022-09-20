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國安法後香港大陸化 陸港澳辦：危言聳聽

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
中共中宣布20日繼續舉行「中國這十年」系列記者會，由國務院港澳辦就「一國兩制」在港澳的實踐情況回應媒體提問。。攝影／記者陳政錄
中共中宣布20日繼續舉行「中國這十年」系列記者會，由國務院港澳辦就「一國兩制」在港澳的實踐情況回應媒體提問。。攝影／記者陳政錄

香港實施「國安法」後，輿論和西方智庫認為香港正在變得越來越大陸化（內地化），經濟自由度也受到影響、出現移民朝。大陸國務院港澳辦20日在一場記者會上強調，香港國安法和世界其他國家國安法「沒什麼兩樣」，認為香港大陸化是危言聳聽、帶有政治偏見，且對於香港出現「移民潮」的形容並不是很恰當。

中共中宣布20日舉行「中國這十年」系列記者會，大陸國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權、王靈桂就「一國兩制」在港澳的實踐情況回應媒體提問。

對於輿論認為香港大陸化將影響其作為國際金融中心的地位，特別是疫情後香港為和大陸接軌，與世界聯繫受影響。黃柳權回應強調，在他看來，香港國安法和世界其他國家國安法沒什麼兩樣，從立法目的到立法內容，都是一樣的。

他抨擊，一些人講香港實施了國安法，就會使香港變得越來越大陸化或者內地化，這樣的說法是危言聳聽，也是帶有政治偏見的。他接著舉例，香港民調顯示，71.9%受訪任認為國安法後香港法治秩序、生活安寧恢復，營商環境得到改善。

黃柳權說，中央支持香港鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫。

疫情方面，他說，當前疫情還在全球蔓延，新一屆港府上任後多次強調，接軌世界與和內地通關並不矛盾，港府也根據實際情況統籌疫情防控和經濟社會發展，「我認為，特區政府做的這些調整無可厚非，也不需要去過度解讀。」

加拿大智庫菲沙研究所近日公佈《世界經濟自由度2022年度報告》，香港被評為最自由經濟體，但也提到國安法帶來影響。黃柳權說，香港實施國安法主要目的，是為了恢復法治、發展回到正軌，維護市場和投資環境，使各國投資者在香港的合法權益得到更好的保證。

黃柳權列舉一系列國安法實施兩年來，香港的全球金融中心指數排名回升到第三名、新公司數量增幅穩健等數據強調，國安法不會損害香港經濟自由度，反而為保持繁榮穩定、鞏固競爭優勢提供堅實法律保障。

至於香港出現「移民潮」？黃柳權引述港府統計數據和港府發言人表態說，香港作為一個國際城市，人口的流動性一直很高，相關形容並不很恰當。他補充，香港已經從由亂到治進入了由治及興的關鍵時刻，中央支持香港跟大陸和世界各地展開交流合作，將繼續吸引海內外人才落戶香港，並促進澳港澳大灣區內人才流動。

面對香港的土地房屋、貧富懸殊、青年發展等民生問題，王靈桂說，新一屆香港政府已經行動起來，多管齊下。但他也提到，這些民生憂難問題都是長期積累下來了，破解不可能一蹴而就。今後，大陸中央將全力支持香港抓住國家發展帶來的歷史機遇，支持香港積極穩妥推進改革。

大陸國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權。攝影／記者陳政錄
大陸國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權。攝影／記者陳政錄

香港 國安法

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