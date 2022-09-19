犯「阻礙警務人員執行職務」罪 香港記協主席被正式落案起訴

本月7日，正在作報導的陳朗昇遭便衣警察截查，並被要求出示身份證。在他要求對方先證明自己身份、雙方發生爭執後，他被戴上手銬並一度被拘。

今天，他被警方正式通知將被起訴犯有「阻礙警務人員執行職務」罪。陳朗昇在臉書上強調，要求警方出示身份證明，是行使個人權利。

陳朗昇通報說，警方通知他，定於本周四提堂。

在被問及香港媒體自由是否惡化時，他說：「環境不輕鬆」。

1997年，香港主權被英國正式交還給中國。2020年6月中國當局頒布實施有爭議的港版國家安全法。從那以來，記者協會成為當地最後一個倡導基本權利和媒體自由的主要專業團體之一。一些西方政府批評該法是鎮壓工具。在2019年的大規模民主示威之後，北京和香港當局則稱，該法帶來了穩定。

親北京媒體指責記協是反華組織，與民主基金會等海外團體有聯繫。記協予以否認。該組織面臨解散壓力。

今年4月，香港外國記者會（FCC）決定暫停其年度人權新聞獎，以避免「無意中」違反任何法律。此舉被認為是這個亞洲金融中心的媒體自由受重創的另一跡象。

陳朗昇曾為自由派媒體「立場新聞」工作。去年12月，該媒體遭警方突查，資產被凍結，數名工作人員被捕。其後不久被迫關閉。陳說，目前不清楚，他是否還能如期在9月29日離開香港，參加路透社研究所在牛津大學的一個獎學金計劃。

媒體權利倡導組織──記者無國界（RSF）呼籲香港當局「撤銷對陳的所有指控」。

（路透社）

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