聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜登明確美軍將保台 陸國台辦：促美慎重處理涉台問題

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。攝影／記者陳政錄
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。攝影／記者陳政錄

美國總統拜登發表明確的「保台言論」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮19日晚間回應重申，「一個中國原則」是中美關係的政治基礎，敦促美方恪守，慎重處理涉台問題。她還說，「正告民進黨當局，倚美謀獨，死路一條。」

拜登在近日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」（60 Minutes）訪談時，就美軍是否將保衛台灣回應說，「是的，如果實際上發生前所未有的攻擊的話」，但他也重申不支持台獨，美國仍堅持一中政策。這段訪問於當地時間18日播出。

對於拜登明確以軍事行動保衛台灣言論，朱鳳蓮回應時首先重申陸方立場。她說，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。一個中國原則是中美關係的政治基礎。」

朱鳳蓮表示，大陸敦促美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，慎重處理涉台問題。「正告民進黨當局，倚美謀獨，死路一條。」

在此之前，大陸外交部發言人毛寧也在19日下午的例行記者會上說，中方對拜登言論表示堅決反對，已提出嚴正交涉，「我們保留採取一切必要措施的權利」。

拜登 朱鳳蓮 一中政策 國台辦

延伸閱讀

NBC民調：拜登45%達數月來新高 川普34%跌新低

拜登「若陸武力侵台 美會出兵防衛」外交部回應了

「已經沒人在戴口罩」 拜登宣告：新冠疫情大流行結束了

拜登：如果發生空前攻擊 美國將保衛台灣

相關新聞

陸若犯台 拜登：美將捍衛台灣

美國總統拜登在十八日播出的「哥倫比亞廣播公司」（ＣＢＳ）新聞節目「六十分鐘」訪談時表示，中國大陸若侵犯台灣，美軍將捍衛台...

呂秀蓮 不認為兩岸須打一仗

美國總統拜登日前接受ＣＢＳ節目專訪表示，「如果台灣遭到前所未見的攻擊，美國將會出兵防衛台灣」。我外交部表示，感謝拜登重申...

拜登曾警告習近平 挺俄將犯「重大錯誤」

美國總統拜登接受哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）「六十分鐘」專訪時說，他曾對中國大陸國家主席習近平提出警告，表示如果中方違反美...

美專家：美軍未必開進台灣助戰

拜登十八日更明確表示要會出兵捍衛台灣，不過，ＣＮＮ報導，分析家認為，拜登這番話其實仍保有詮釋空間，五角大廈會提供拜登部署...

北京提出嚴正交涉

針對美國總統拜登在接受專訪時，再度發表「保台」言論，中國大陸外交部發言人毛寧昨回應表示，中方堅決反對，已向美方提出嚴正交...

拜登再提派兵協防台灣 中台官方如何回應？

美國總統拜登9月18日接受新聞節目「60分鐘」訪問時，再次重申美國將會在中國對台灣發動「前所未有」的攻擊時，派軍協防台灣。這是拜登上任後，第四次在公開場合表示美國會以軍事介入台海衝突。白宮在拜登發表相關言論後隨即重申：美國對台政策未變，即美國對是否會武力保衛台灣仍保持「戰略模糊」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。