拜登明確美軍將保台 陸國台辦：促美慎重處理涉台問題

美國總統拜登發表明確的「保台言論」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮19日晚間回應重申，「一個中國原則」是中美關係的政治基礎，敦促美方恪守，慎重處理涉台問題。她還說，「正告民進黨當局，倚美謀獨，死路一條。」

拜登在近日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」（60 Minutes）訪談時，就美軍是否將保衛台灣回應說，「是的，如果實際上發生前所未有的攻擊的話」，但他也重申不支持台獨，美國仍堅持一中政策。這段訪問於當地時間18日播出。

對於拜登明確以軍事行動保衛台灣言論，朱鳳蓮回應時首先重申陸方立場。她說，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。一個中國原則是中美關係的政治基礎。」

朱鳳蓮表示，大陸敦促美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，慎重處理涉台問題。「正告民進黨當局，倚美謀獨，死路一條。」

在此之前，大陸外交部發言人毛寧也在19日下午的例行記者會上說，中方對拜登言論表示堅決反對，已提出嚴正交涉，「我們保留採取一切必要措施的權利」。