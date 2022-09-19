備戰中共二十大 北京嚴禁「低慢小」航空器、將登記管理

因應中共二十大將於下月召開，據央視19日報導，北京市公安局近日發布一項通知，要求即日起至10月31日24時止，在北京行政區域內，禁止單位、組織和個人利用無人機、穿越機等「低慢小」航空器進行各類未經審批的飛行活動和施放氣球活動，還要求有關單位配合公安的登記管理工作。

據通告，「低慢小」航空器是指飛行高度低、飛行速度慢、雷達反射面積小的航空器具，主要包括輕型和超輕型飛機(含輕型和超輕型直升機)、滑翔機、三角翼、動力三角翼、載人氣球(熱氣球)、飛艇、滑翔傘、動力滑翔傘、無人機、航空模型、無人駕駛自由氣球、繫留氣球(有地上繫繩約束的氣球)等12類。

北京市公安局指出，此舉是為了維護北京地區的空中安全，杜絕各類違法違規飛行活動發生，根據相關法律法規制定《北京市公安局關於加強北京地區「低慢小」航空器管理工作的通告》。

北京市公安局說明，按照有關規定，所有飛行必須預先提出申請，經批准後方可實施。展開「低慢小」航空器飛行活動，應當預先向中部戰區空軍或民航空中管制部門提出申請，經批准後方可實施。

北京市公安局還要求，相關從業單位和廣大市民主動配合民航、體育、公安等部門對涉及「低慢小」航空器人員、器具訊息進行的登記管理工作；同時，對於違規行為，北京公安將聯合軍隊、民航等有關部門嚴厲查處，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

在此之前，中共中央政治局決定，中共第十九屆七中全會於10月9日在北京召開，建議中國共產黨第二十次全國代表大會(中共二十大)於10月16日在北京召開。