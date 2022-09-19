共軍黃海演習 美軍電子偵察機抵近黃海、東海偵察

隸屬北京的「南海戰略態勢感知計畫」19日公布，美空軍一架RC-135U電子偵察機19日從嘉手納基地起飛，穿過中國東海防空識別區，而後沿著大陸東海海岸徑直向北，目前已至膠州灣。

「南海戰略態勢感知計畫」目前僅公布美軍機飛至膠州灣的軌跡，後續未再更新。美空軍電子偵察機前進膠州灣尚不知是否與共軍正在黃海的兩場演習有關。

據大連海事局17日發布的消息，渤海海峽黃海北部，自9月18日1600時至9月25日1600時將在該水域舉行軍事行動，禁入駛入。

連雲港海事局16日也公告在黃海南部水域，自9月17日至23日每日0600時至1800時進行海上射擊試驗，禁止駛入。

解放軍自八月初圍台軍演以來，就密集在黃海周遭水域持續性演習。