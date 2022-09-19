京台科技論壇 劉結一對花東地震遇難者表哀悼

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦主任劉結一。攝影／記者陳政錄
大陸國台辦主任劉結一。攝影／記者陳政錄

台東、花蓮近日發生多起強震，昨池上規模6.8地震更出現首名遇難者，大陸國台辦主任劉結一19日出席第二十五屆京台科技論壇時，也請與會台灣嘉賓轉達對「地震災害中遇難的台胞深切的哀悼」，希望災區鄉親盡快恢復正常生產生活。

京台科技論壇19、20日在北京、台北兩地會場以線上線下相結合方式同步舉行，本屆以「索新路徑、融入新發展、共享新成果」為主題，就科技創新、雙碳經濟、金融服務、生技醫藥健康等產業，推動兩岸項目合作和舉辦分論壇。

劉結一致詞時指出，京台科技論壇是兩岸同胞交流合作，和台胞台企參與北京建設的重要平台。他強調，進入新時代，大陸經濟快速發展，為台胞提供重要保障和強勁推力，同時，大陸堅持踐行「兩岸一家親」理念，為廣大台胞台企在大陸發展提供更多機遇和同等待遇，讓大家融得進、發展好。

劉結一還提到，下月中共二十大將在北京召開，將為大陸全面建設社會主義現代化國家，全面推進中華民族偉大復興指明前進方向。他說，廣大台灣同胞是中華民族的成員，民族復興、國家強盛與台胞前途命運息息相關，呼籲兩岸同胞攜手同心，共擔民族復興的責任，共享民族復興的榮耀。

劉結一並指，上月大陸發布《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，「我們有爭取和平統一的足夠耐心，更有捍衛國家主權和領土完整的堅定決心。」

他重申，當前台海形勢更加複雜嚴峻，根源是「民進黨當局」不斷進行謀獨挑釁，一些外部勢力變本加厲打台灣牌，這些惡劣行徑只會給台灣同胞帶來禍害，勢必把台灣推向災難深淵。劉結一強調，中華民族偉大復興的進程不可逆轉，實現祖國完全統一的大勢浩浩蕩盪，無論外部勢力以台制華，還是台獨勢力謀獨挑釁，都不可能得逞，注定以徹底失敗告終。

劉結一呼籲，廣大台灣同胞要看清自身前途利益所在，站在歷史正確的一面，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，積極投身到實現中華民族偉大復興和祖國完全統一的大業中。

最後，劉結一提到，請在座的台胞和線上參會的工商界台胞朋友，轉達對於台東、花蓮地震災區，地震災害中遇難的台胞深切的哀悼，對受傷受災台胞誠摯的慰問，希望災區鄉親們盡快恢復正常生產生活，盡快重建家園。

本屆京台科技論壇北京會場上，陸方出席人員包括劉結一、國台辦副主任潘賢掌、北京市長陳吉寧、兩岸企業家峰會陸方理事長郭金龍等，台方則有兩岸企業家峰會台方綜合組召集人焦佑倫率團赴陸與會，和北京台協會長陳文錧等北京台商代表；台北會場則有兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄、鴻海科技集團創辦人郭台銘、電電公會會長李詩欽等出席。

台灣會場與會嘉賓包括鴻海集團創辦人郭台銘(前排右起)、兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄。。攝影／記者陳政錄
台灣會場與會嘉賓包括鴻海集團創辦人郭台銘(前排右起)、兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄。。攝影／記者陳政錄
第25屆京台科技論壇19、20日在北京、台北兩地會場以線上線下相結合方式同步舉行。攝影／記者陳政錄
第25屆京台科技論壇19、20日在北京、台北兩地會場以線上線下相結合方式同步舉行。攝影／記者陳政錄

劉結一 地震

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