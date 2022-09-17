陸學者：美方誤判中方要採取非和平方式解決台灣問題

隨著台海緊張情勢不斷升高，各方也開始提出中共武力犯台的時間預測。但北京聯合大學台灣研究院兩岸研究所所長朱松嶺卻稱，美方對中方在台灣問題上的立場存在的戰略誤判之一就是，美方一直認為中方要採取非和平的方式解決台灣問題。他反控，美國才需要為打破兩岸關係現狀負起相關責任。

朱松嶺在接受中評社專訪時指出，美方對中方在台灣問題上的立場的確存在戰略誤判。第一個誤判是美方對中方維護「兩岸同屬一個中國的兩岸關係現狀」，和對於打擊「台獨」勢力存在一定程度的誤判。他們認為是中國大陸在主動地改變台海現狀、改變地緣格局，使得美方在西太平洋沿岸，尤其是在台海地區的利益受到損失。

朱松嶺辯稱，大陸所採取的一系列反制行為都是被動實施，沒有一個是主動出擊的，這意味著是對方（指台灣）先出手破壞台海關係現狀。從這個角度來說，大陸所採取的「維護兩岸同屬一個中國的現狀」的任何行為都是正義且必要的。

朱松嶺表示，美國的第二個誤判是一直認為中方要採取非和平的方式解決台灣問題。從嚴格意義上來說，到底用什麼方式解決台灣問題，是中國人民自己的選擇，是中國共產黨和中國政府的選擇，不容外來勢力的干涉。

他強調，大陸出於兩岸同胞骨肉親情及不願在自己領土上出現「中國人打中國人」場景的最根本善意，因此不主張第一選擇用非和平方式，而是用和平的方式。在這一點上，中國政府通過《白皮書》以及各種政策渠道做出非常明確的表達，而且也一直沒有發生改變。

朱松嶺說，相反，美國一些政客為了實現「以台制華」的目標，不斷採取各種方式觸碰兩岸關係底線，打破兩岸關係現狀，「美方是要付相關責任的」。