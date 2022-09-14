習近平結束半天訪哈薩克行程 抵達烏茲別克

大陸國家主席習近平疫情後首度出訪第一站選擇哈薩克，在半天的行程後，晚間已經抵達烏茲別克，準備參加上合組織元首峰會、並訪問烏國。

央視新聞報導，習近平14日晚間乘坐專機抵達烏茲別克撒馬爾罕國際機場，將出席在撒馬爾罕舉行的上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議，並對烏茲別克進行國是訪問。

此前習近平在14日下午抵達哈薩克努爾蘇丹國際機場，對該國進行國是訪問，行程包含與哈國總統托卡耶夫進行雙邊元首會晤、簽署建交30年「聯合聲明」，並參觀「哈薩克與中國：千年對話」展覽、觀看「映山紅」歌曲表演，以及獲頒哈薩克最高榮譽「金鷹」勳章等活動。

據哈薩克國際通訊社消息，雙方在「阿科爾達」官邸會談，內容提及雙邊關係、國際、區域問題，以及討論交通物流、食品產業和農業，以及跨境河水等問題。