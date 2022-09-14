新冠疫情以來習近平首次出訪抵達哈薩克斯坦

（德國之聲中文網）中國國家主席習近平周三（9月14日）下午乘坐專機抵達哈薩克斯坦首都努爾蘇丹納扎爾巴耶夫國際機場。身著深色西服、佩戴口罩的習近平走下專機，同樣戴著口罩的哈薩克斯坦總統托卡耶夫已經在懸梯前等候。

哈薩克斯坦國際通訊社公布的視頻中可以看到，賓主雙方使用中文進行了簡短的交流。走下專機的習近平對托卡耶夫說："這裡的天氣非常好啊。"托卡耶夫回應說："天氣很好啊。今天運氣好。"然後他問習近平："飛得怎麼樣？"習近平點頭說："非常好。"

哈薩克斯坦國際通訊社報道稱，托卡耶夫在總統府為習近平舉行了隆重的歡迎儀式。習近平在托卡耶夫總統的陪同下完成了對哈國三軍儀仗隊的檢閱。兩國領導人隨即進入了總統府的會議室。

托卡耶夫在會晤中稱贊習近平的來訪具有歷史性意義。他說雙方簽署的《哈薩克斯坦共和國與中華人民共和國之間建立外交關系30周年聯合聲明》標志著兩國雙邊關系開啟新的"黃金30年"。

習近平在會談中表示："新冠肺炎疫情發生以來，這是我首次出訪，我就選擇了哈薩克斯坦，這彰顯中哈關系的高水平和特殊性，體現了我們的深厚情誼。"他說："哈薩克斯坦是中亞大國和歐亞地區具有重要影響力的國家，我願重申中國政府高度重視對哈關系，無論國際形勢如何變化，中方始終堅持支持哈薩克斯坦維護國家獨立，主權、領土完整，堅定支持總統先生為維護國家穩定和發展采取的改革舉措，堅決反對任何勢力干涉哈薩克斯坦內政，中國永遠是哈薩克斯坦值得信賴、倚重的朋友和伙伴。"

托卡耶夫還向習近平授予哈國最高榮譽"金鷹"勳章。

哈薩克斯坦人口僅有1940萬，是一個地廣人稀、石油和天然氣蘊含豐富的國家。中國是哈薩克斯坦的第二大貿易伙伴國，去年首次成為哈第一大出口目的地國。

美聯社指出，習近平此行強調了在中國與美國、日本和印度關系緊張的情況下，中國政府對堅持其作為區域領導者這一作用的重視。

周四，習近平將飛往烏茲別克斯坦出席上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議並對烏茲別克斯坦進行國事訪問。北京和莫斯科將上合組織看作是在東亞地區制衡美國的聯盟。

目前上合組織包括8個成員國。伊朗將在成員國元首理事會第二十二次會議上簽署加入上合組織的文件，正式成為上合組織第九個成員國。

克裡姆林宮的外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）對外透露說，俄羅斯總統普京將和中國國家主席習近平在上合組織峰會期間舉行雙邊會晤，商討烏克蘭問題。

哈薩克斯坦是中國提出的"一帶一路"倡議的一部分。該倡議以及中國在中亞地區的經濟滲透引起俄羅斯方面的不安。俄羅斯將中亞地區視作自己的勢力範圍。哈薩克斯坦及其鄰國都希望在不惹惱莫斯科的前提下吸引來自中國的投資。

哈薩克斯坦副外長瓦西連科（Roman Vassilenko）本周在習近平到訪前曾表示："這次訪問非常重要。我們當然希望這次訪問可以推動哈薩克斯坦同中國之間在政治、經濟和商業各方面的發展。"

天主教教宗方濟各目前也正在哈薩克斯坦訪問。方濟各在前往哈薩克斯坦的途中，有記者問他是否會在哈薩克斯坦與中國國家主席習近平舉行會晤，教宗回答說："我沒有聽到這方面的信息。不過我隨時隨刻都做好了去中國的准備。"

因技術、安全、人權和領土方面的爭端，中國同美國、歐洲、日本以及印度之間的關系正在變得越來越緊張。

即將在下個月召開的中共20大上，外界預期習近平將打破政治傳統，讓自己獲得第三個任期的連任。美聯社分析指出，20大召開前進行外訪，這表明習近平自信他的第三個任期是安全的，他不需要留在家裡做最後的政治交易。而且他的出訪行動也有利於提升他在黨內民族主義分子心目中的形象。

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