習近平戴口罩談出訪 指彰顯北京與哈薩克關係特殊性

大陸國家主席習近平14日出訪哈薩克，與哈薩克總統托卡葉夫舉行了會談，因應疫情，會上雙方代表均穿戴口罩。習近平談及此行是新冠疫情以來首次出訪，他說，選擇哈薩克是彰顯中哈關係的高水平和特殊性，無論國際形勢如何變化，中方始終支持哈薩克維護國家獨立，主權、領土完整。

據央視報導，習近平14日上午已搭乘專機離開北京，下午抵達哈薩克後，開始進行國是訪問，出席歡迎儀式，在哈薩克總統府接受托卡葉夫授予的「金鷹勳章」，並舉行會談。

習近平說，這是他時隔五年再次訪問哈薩克。並提到，「新冠肺炎疫情發生以來，這是我首次出訪，我就選擇了哈薩克，這彰顯中哈關係的高水平和特殊性，體現了我們的深厚情誼。」

習近平說，哈薩克是中亞大國和歐亞地區具有重要影響力的國家，他願重申，中國政府高度重視對哈關係，無論國際形勢如何變化，中方始終堅持支持哈薩克維護國家獨立，主權、領土完整。

他表示，堅定支持托卡葉夫為維護國家穩定和發展採取的改革措施，堅決反對任何勢力干涉哈薩克內政，中國永遠是哈薩克值得信賴、倚重的朋友和夥伴。

托卡葉夫說，2019年他對中國國是訪問，他和習近平宣布將兩國關係提升至永久全面戰略夥伴關係水平，這開啟了兩國關係發展的新軌道，今天通過的聯合聲明就是例證。

他說，聲明確立了未來雙邊（中國和哈薩克）對話的方向，開啟雙邊關係未來三十年的黃金時代，在冷戰結束後國際緊張局勢升級的背景下，這項任務是緊迫的。

在結束哈薩克的國是訪問後，習近平15、16日將訪問烏茲別克，出席上海合作組織峰會，但對於此行是否會見俄羅斯總統普亭，大陸外交部發言人毛寧14日僅表示，「我們會適時發布相關消息」。

習近平此行陪同出訪的大陸官員包括中共中央書記處書記丁薛祥、中央外事辦主任楊潔篪、國務委員兼外交部長王毅、發改委主任何立峰等。