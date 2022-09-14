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路透揭美擬制裁北京保台 陸外交部：外國無權干涉
針對路透報導，美國擬透過制裁措施威攝中國大陸，避免共軍攻台，美國參議院外交委員會還將於當地時間14日審議「台灣政策法案」，大陸外交部發言人毛寧14日回應強調，「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來勢力干涉」。
中國大陸駐美大使秦剛曾對美國副國務卿薛曼表示，若美允許「台灣政策法案」通過，中美關係將面臨破裂。
路透昨引述消息人士說，美國正考慮透過一系列對北京制裁措施，對中國大陸形成威攝，以避免大陸攻台；同時，路透還報導，台灣駐美代表蕭美琴近日和多國議員在華盛頓開會，討論若大陸繼續對台軍演，將推動實施制裁等。
對上述情事，毛寧首先就美國參議院外交委員會「台灣政策法案」一事回應說，中方已經多次表明堅決反對「2022台灣政策法案」。
毛寧說，「一個中國原則」是中美關係的政治基礎，也是中美三個聯合公報的核心內涵，美方應恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，停止推動有關涉台法案。「只有慎重妥善處理涉台問題，才能避免中美關係受到進一步損害。」
至於美國傳出正考慮針對中國大陸的制裁方案，毛寧強調，當前台海局勢緊張的根源在於「一個中國原則」受到挑戰，「民進黨當局」謀求台獨分裂。
毛寧說，「台灣問題純屬中國內政，任何外國無權干涉。我還想強調，任何國家、任何人都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權領土完整、實現祖國統一的堅強決心和堅定意志。」
毛寧還對蕭美琴與多國議員在華盛頓開會一事強調，「中國堅決反對建交國同台灣進行任何形式的官方往來」，並指中方反對一切外來干涉，也絕不接受任何威脅，民進黨勾連外部勢力、謀獨分裂是死路一條，只有回到一個中國原則和九二共識，台海和平穩定才能得到切實保障」。
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