上海合作組織秘書長：今年峰會將發表「撒馬爾罕宣言」

上海合作組織峰會即將於9月15日至16日進行，對於此次峰會可能涉及的諸多議題，上合組織秘書長張明接受大陸官媒訪問時預告，峰會將發表「撒馬爾罕宣言」，成員國並會針對2023年到2027年的睦鄰友好合作，討論執行計畫，更有其他重點領域議題。

上合組織官網14日刊出張明接受大陸央視訪問的影片，張明指出，這次峰會將是上合組織成員國領導人自2020年疫情以來第一次面對面討論問題，「本次峰會也將發表撒馬爾罕宣言，將會全面闡述上合組織對於國際政治、經濟等等一系列方面問題的立場，成員國『長期睦鄰友好合作條約』每五年會有一個執行計畫，領導人也將會討論2023年到2027年的執行計畫」。報導稱，成員國領導人將就豐富議題展開探討，涉及安全、金融、互聯互通、人文交流等多個領域，各方還將重點討論氣候變化、供應鏈安全、能源安全糧食安全等新挑戰。

對於會員議題，張明透露目前有不止10個國家希望加入上合組織，或提升組織內法律地位。張明強調，伊朗方面已經達成了一個關於伊朗加入上合組織履行義務的備忘錄，這份草案將會提交撒馬爾罕峰會討論，一旦通過，伊朗將會按照備忘錄的要求，履行其中規定各項義務，完成之後將會正式成為上合組織成員；白俄羅斯也提出申請，目前正在討論。

另外，人民日報14日亦刊登對張明的專訪，張明表示，未來上合組織發展可從大陸國家主席習近平提出的「全球安全倡議」中汲取更大能量，推動安全合作全方位深入發展，「將上合組織地區打造成和諧、安寧、穩定、可持續發展的典範」。

據指出，2021年上合組織成員國GDP總量為23.3兆美元，占全球近四分之一，比成立之初（2001年）擴大13倍。上合組織目前有八個成員，包含中國大陸、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、巴基斯坦與印度，即將吸納伊朗入會。