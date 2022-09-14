疫後首度出關 習近平14日下午抵哈薩克進行國事訪問

14日下午，大陸國家主席習近平乘專機抵達哈薩克首都努爾蘇丹納扎爾巴耶夫國際機場，開始對哈薩克斯坦進行國事訪問。此行也是習近平在疫情之後首度出關。

在習近平出訪前夕的13日，習近平在《哈薩克真理報》發表題為《推動中哈關係在繼往開來中實現更大發展》的署名文章。內容提及今年是中哈建交30週年，並細數三十年來中哈之間合作成果，包括推進能源、汽車等產業投資合作，打造橫貫歐亞、便捷高效的陸海多式聯運「大動脈（指交通路網）」，哈薩克還設有五所孔子學院等文化各領域交流情況。未來要持續與哈薩克持續發展睦鄰友好、不斷深化互利合作、堅定捍衛共同安全、全面加強國際協作等，譬如繼續做共建「一帶一路」的先行者等。

哈薩克是大陸在中亞地區的重要合作夥伴，盛產礦產、金屬和能源資源，也是中歐之間重要的交通中轉樞紐。2013年，習近平在哈薩克一所大學發表演說，稱哈薩克斯坦是古絲綢之路所經之處，中哈兩國關係唇亡齒寒，提出要共同建設「絲綢之路經濟帶」，即「一帶一路」。

據大陸外交部此前釋出的訊息，習近平將於14日至16日對哈薩克及烏茲別克斯坦進行國事訪問、會見兩國總統，並出席在烏茲別克斯坦古城撒馬爾罕舉行的上海合作組織峰會（SCO）。