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台人加入四川救災 國台辦：謝謝這麼美的人留下幫忙

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮在14日的記者會上，特別感謝台胞台人參與到四川賑災工作。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮在14日的記者會上，特別感謝台胞台人參與到四川賑災工作。記者陳政錄／攝影

四川甘孜藏族自治州瀘定縣於5日發生嚴重地震災情，兩岸民間因地震再度產生密切交流。大陸國台辦發言人朱鳳蓮在14日的記者會上特別介紹一位台灣女孩，一天之內由受災遊客變身成了救災志願者，並對她喊話：「謝謝有這麼美的人留下幫助大家」。

朱鳳蓮表示，四川甘孜藏族自治州瀘定縣地震災情發生後，國台辦和四川省台辦立刻啓動涉台應急預案，第一時間摸排台胞台企受災情況，協助開展抗震救災工作。

她指出，台灣各界也通過各種形式向災區表達關切慰問，台胞和台商台企踴躍向災區捐款捐物。很多台胞也在社交媒體發帖，為災區加油祈福。很多台灣青年也都參與了災區的志願者服務，匯聚兩岸大愛，在此表達最衷心的感謝。

朱鳳蓮特別提到一位令人感動的台灣女孩，她在一天之內由受災遊客變身成了救災志願者，在安全脫險後立即主動參與到分發物資、後勤消毒、清潔等救援服務工作。她說了一句話：怎麼有這麼帥的人進來救我們。朱鳳蓮則溫情喊話，「也謝謝有這麼美的人留下幫助大家。」

綜合陸媒與台媒報導，來自台北的女孩李柔和媽媽因旅遊受困當地，並得到了當地民眾和救援人員的幫助。看著消防員冒著危險幫助他們撤離，李柔說，這是她「看過的最美的風景」。而隨後她自身也投入到救災工作當中。

朱鳳蓮 地震

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