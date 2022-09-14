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美審《台灣政策法案》草案　國台辦嗆堅決反對

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。攝影／記者陳政錄
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。攝影／記者陳政錄

美國參議院外委會14日將審議「台灣政策法案」草案，內容包括推動駐美代表處更名為「台灣代表處」等，更清楚傳達美國協助台灣的意願。大陸國台辦發言人朱鳳蓮上午表示，「我們（中國大陸）堅決反對」，強調民進黨拉攏美國國會議員，搞涉台議案，其台獨圖謀不會得逞。

朱鳳蓮在14日上午召開的國台辦例行記者會上，對美國將審議「台灣政策法案」草案一事重申，「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來勢力干涉。」

她抨擊，美國國會議員炮製涉台議案，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重違反「一個中國原則」和三個中美聯合公報規定。

朱鳳蓮說，「我們堅決反對，民進黨當局不擇手段，拉攏美國國會議員，搞涉台議案，其台獨圖謀不會得逞」。

據美國參議院外交部委員會主席、法案提案人梅南德茲表示，法案將更清楚傳達美國協助台灣的意願，為台灣打開外交空間。但他也說，法案不會改變美國目前對台政策。

根據目前版本，法案將推動駐美代表處更名為「台灣代表處」，也要求美國在台協會處長任命比照一般美國駐外大使提名程序，和強化台灣防衛能力等在外交、軍事、經濟、文化教育等方面進一步實質提升台美關係的內容。

美國在台協會 議員 朱鳳蓮

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