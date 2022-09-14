台灣佳麗被中國打壓台下拭淚 埔里鄉親怒罵中國鴨霸

南投埔里正妹、第9屆台灣小姐冠軍高曼容近期代表台灣赴馬來西亞參加「亞洲環球小姐選美比賽」，各國佳麗受邀出席「世界創新與科技大會（WCIT）」，高曼容卻遭中國打壓無法上台，在台下拭淚，引發熱議，地方鄉親怒罵中國「鴨霸」。

桃園市政府資訊科技局長余宛如在臉書指出，昨天出席「世界創新與科技大會」開幕儀式，發現大會邀請參加亞洲環球小姐的各國佳麗帶著自己國家的國旗上台，並向大家打招呼，台灣團發現有台灣佳麗都相當興奮，也準備好要為她加油。

余提到，輪到台灣佳麗高曼容上台時，她卻被拉住，就算台灣團當下大喊Taiwan Go，直到最後一刻，她都無法上台，只能看著其他佳麗在台上說話、揮舞國旗，難掩傷心在台下拭淚，她錄下了全程，事後也找到曼容安慰，並鼓勵她。

當時WCIT的主辦方有向高曼容道歉，並表示很愧疚，而主辦方也在最後一刻才被迫不能讓台灣佳麗上台，原因大家心知肚明；余直言，中國的無理打壓是民主國家不能忍受的，因此更要努力與民主國家的朋友繼續努力，只有團結一起加油。

而高曼容在國外遭打壓無法上台，在台下拭淚的消息傳回台灣，引發熱議，不少民眾湧入她的臉書為她加油打氣，地方鄉親得知後相當心疼，怒罵中國「鴨霸」實在太過分，南投縣前議員許阿甘、議員葉仁創也發聲力挺高曼容。