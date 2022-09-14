台灣佳麗被中國打壓無法上台 林佳龍：沒主權就沒人權

昨天（13日）在馬來西亞檳城舉辦的2022世界創新與科技大會（WCIT）代表台灣參加亞洲環球小姐選美的佳麗高曼容，因為中國打壓無法上台。民進黨新北市長參選人林佳龍表示，中國對台灣的打壓，是要沒收台灣的主權，沒有了主權，就沒有了產權，更沒有人權。

林佳龍表示，中國對台灣的打壓，是要沒收我們的主權，那主權就是產權，主權才能夠保障人權，這也是為什麼要抗中保台，當台灣的所有權是中共的，那中國在國際上就可以宣稱台灣是他的，台灣民主發展到今天，台灣是所有台灣人的。

林佳龍說，如果台灣人奮鬥到今天，結果這個主權是中國的，那他就可以合法的阻止台灣參與去組織跟活動，所以一個小事情也告訴他們，必須要團結來抗中保台。

林佳龍指出，在關鍵的時刻，特別是民選的官員或代表，他是有民意基礎，他的立場就很重要，我很清楚有表達，如果我當選新北市長，台灣主權的立場上，他一定不會模糊，或著是來犧牲台灣的主權，因為沒有了主權，就沒有了產權，更沒有人權。