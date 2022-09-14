港影協再抵制金馬 國台辦：不支持賦予政治色彩的活動

今年第五十九屆金馬獎預計11月中旬登場，但據本報訊，香港影業協會已再次向會員發信，要有意參與者「務須三思」。對於香港持續跟進中國大陸抵制金馬獎，大陸國台辦發言人朱鳳蓮14日回應表示，我們（大陸）支持的是能夠促進兩岸同胞相互理解和相互認同的交流，「賦予政治色彩的活動」就另當別論了。

本報報導，香港影業協會的信中說，近期地緣政治日益緊張，嚴重影響兩岸四地文化交流，而近年金馬獎頒獎典禮中，多名台灣導演或藝人一再提出與電影藝術不相關的言論，將政治與電影混為一談，玷汙電影的獨立藝術性，將整個活動拖進充斥爭議的胡同中，因此希望會員謹慎處理。

2018年第55屆金馬獎舉辦時，因一名獲獎者致詞內容引起陸方不滿，2019年中共中央宣傳部電影局掛名的國家電影局宣布暫停中國大陸電影和人員參加第56屆金馬獎。

當時，香港影業協會也曾首度向其會員發出信件，指「近日（大陸）國家電影局發布頭條文章，暫停大陸影片和人員參加二○一九年第五十六屆台北金馬影展；自此陸續有香港電影公司表態退出本屆金馬獎。本會特此通知影業同行，請認真考慮自身利益，決定是否參與，以免造成不必要的損失」。

據了解，儘管香港影協要會員別參加金馬獎，但過去三年仍有香港電影入圍，去年最佳紀錄片更由「時代革命」奪得。