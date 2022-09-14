四點回應邱太三 國台辦朱鳳蓮：難掩頑固謀獨本性

陸委會邱太三日前以視訊方式，在美國智庫活動演講，提出四點意見向北京當局喊話，並稱不接受大陸任何「解決台灣、侵犯主權」的政治方略或制度安排。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮14日同樣以四點回應，重申一中原則、九二共識等「政治基礎」，並強調邱太三的言論難以掩蓋其「頑固謀獨的政治本性」。

大陸國台辦在結束暑期休會後，於14日重新召開例行記者會。對於邱太三的表述，朱鳳蓮說，有關言論實際上是極力的演示民進黨當局倚美謀獨、抗中保台導致台海形勢緊張的事實，妄圖顛倒黑白、混淆是非，「擺出緩和的姿態來甩鍋大陸，欺騙世人」，卻難以掩蓋頑固謀獨的政治本性。

朱鳳蓮接著提出四點回應邱太三，她說，首先，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分」。她接著說，「台灣從來就不是一個國家，哪裡來所謂的主權，台灣問題的本質是中國內政，兩岸關係的本質是大陸和台灣同屬一個中國，不是國與國關係，這是任何人任何勢力都無法改變的歷史和法理事實」。朱鳳蓮表示，民進黨當局打著所謂民主的幌子來包裝台獨的分裂主張，是根本上站不住腳的。

朱鳳蓮說，第二，我們（中國大陸）一貫主張透過平等協商來實現和平統一，體現「一個中國原則」的九二共識，就是兩岸相互尊重平等協商的政治基礎。她強調，民進黨當局否定了九二共識，那就是一手關閉了兩岸平等協商的大門，說明他們（民進黨）根本就沒有緩解當前兩岸和當前台海緊張形勢，以和平的方式來化解政治分歧的誠意。

朱鳳蓮說，第三，以和平的方式實現「祖國統一」，最符合包括台灣同胞在內的中華民族的整體利益。一國兩制是為了解決兩岸社會制度和意識形態不同而提出來的，最具包容性的方案是和平的方案、民主的方案、善意的方案、共贏的方案。她說，一國兩制在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣的現實情況，會充分的吸收兩岸各界的意見和建議，也會充分照顧到台灣同胞的利益和感情。