傳德擬拒陸資入漢堡港 陸外交部：盼德勿將經貿政治化

近期德媒報導，德國經濟部和外交部欲否決中遠海運收購Tollerort貨櫃碼頭35%股份。大陸外交部發言人毛寧13日在記者會上對此回應，大陸官方一直鼓勵中國企業依法依規在海外開展互利共贏的投資合作。她呼籲德方不要將經貿合作政治化，不要以國家安全為由搞保護主義。

鄰近北海的漢堡（Hamburg）是歐洲和中國海路重要的轉運站，目前漢堡港處理的貨櫃有三分之一來自或即將運往中國大陸。

毛寧表示，並未掌握到相關情況。但他指出，大陸官方一直鼓勵中國企業依法、依規在海外開展互利共贏的投資合作。

毛寧提到，德國是貿易大國，深度參與經濟全球化和國際分工，有責任有義務維護全球產供鏈的穩定。如果該狀況屬實，陸方希望德方能夠恪守開放市場公平競爭的原則，客觀理性地看待中國的投資，為中國企業提供公平、開放、非歧視的市場環境，不要將正常的經貿合作政治化，更不要以國家安全為由搞保護主義。

此前，德媒報導了德方打算否決中遠海運收購Tollerort碼頭35%股份消息。德媒「經理人雜誌」（Manager Magazin）8月19日報導，德經濟部長哈柏克（Robert Habeck）擔心中遠入股將增加對大陸的依賴，因此打算否決這筆交易；德媒「商報」（Handelsblatt）8月22日報導表示，德國政壇普遍對中遠入股漢堡港碼頭有疑慮，不願讓碼頭等基礎建設落入中方手中，政府知情人士坦言這是一筆「棘手」的交易。報導提及，中遠入股漢堡港還有地緣政治憂慮，因為大陸官方正推動的「一帶一路」戰略構想涵蓋港口。

不過，對於提案恐被德國官方否決，德國漢堡港務集團感到沮喪。該集團擔憂，若該協議被否決，將影響未來中國對德投資。