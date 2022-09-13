習近平在哈薩克、烏茲別克媒體發文 提共建一帶一路

在出訪前夕，中國大陸國家主席習近平13日分別在哈薩克、烏茲別克當地媒體刊出署名文章，細數與兩國的合作成果，並均提到共建「一帶一路」等，提出要與哈薩克深化全方位合作，與烏茲別克構建命運共同體。

據新華社報導，在應哈薩克總統托卡葉夫、烏茲別克總統米爾濟約耶夫邀請，進行國是訪問前夕，習近平在哈薩克《真理報》發表題為《推動中哈關係在繼往開來中實現更大發展》的署名文章，在烏茲別克《人民言論報》、烏茲別克國家通訊社等媒體發表題為《攜手開創中烏關係更加美好的明天》的署名文章。

在哈薩克媒體刊文中，習近平談到自己是時隔五年再次訪問哈薩克，細數兩國建交30周年來的合作成果，推進能源、汽車等產業投資合作，打造橫貫歐亞、便捷高效的陸海多式聯運「大動脈（指交通路網）」，哈薩克還設有五所孔子學院等文化各領域交流情況。

習近平說，要與哈薩克持續發展睦鄰友好、不斷深化互利合作、堅定捍衛共同安全、全面加強國際協作等，譬如繼續做共建「一帶一路」的先行者，在各項多邊機制內通力合作。習近平還提到中共二十大將召開，也看到新哈薩克建設全面開啟，中方願繼續和哈方共享發展成果，互鑑發展經驗，永遠敞開對外開放大門，並指中方相信，只要雙方深入開展全方位互利合作，中哈關係一定更加輝煌。

在烏茲別克媒體的刊文，習近平除細數兩國交流成果、文化淵源外，也提到他將在撒馬爾罕出席上海合作組織峰會，與烏茲別克總統共商中烏合作大計。

習近平說，中國是烏茲別克第一大貿易夥伴和主要投資來源國，共建「一帶一路」成果豐碩，包括天然氣管道、長隧道鐵路、公路等項目合作進展，推進新能源、農業、金融、現代通訊等領域合作。他說，中烏要加大相互支持、深化互利合作、強化安全合作、密切人文交流等，包括以共建「一帶一路」倡議提出十周年為契機，共同實現高質量發展，以及願朝構建中烏命運共同體的願景和目標共同努力。

據大陸外交部發言人毛寧下午表示，習近平14到16日對哈薩克、烏茲別克進行國是訪問，並出席在烏茲別克撒馬爾罕舉行的上海合作組織峰會，是中共二十大前夕展開的一次最重要的元首外交活動，充分體現了中方對上海合作組織和中哈、中烏關係的高度重視。習近平將和其他國家領導人就「重大國際和地區問題」等深入交換意見。

至於習近平是否會見俄羅斯總統普亭或印度總理莫迪，毛寧僅表示，元首外交是中俄關係行穩致遠的最重要政治保障。她說，中俄兩國元首通過各種方式保持密切交往，進行戰略溝通，引領兩國關係始終保持正確發展方向。「我目前沒有可以發布的消息。如果有相關消息，我們會及時發布。」