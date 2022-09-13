中國中秋節旅游人數大減 國慶防控覆蓋20大會期

根據中國文化和旅游部公布的數字，在周一（9月12日）結束的今年中秋假期內，中國國內旅游累計出游7340.9萬人次，比去年同期下降16.7%，旅游收入為286.8億元（41.4億美元），比去年同期減少22.8%。

今年以來，中國當局繼續不遺余力，一再在多地實施不同程度的封城措施，試圖遏制具高度傳播性的新冠病毒奧密克戎變體。

周二，在首都北京，返崗工作者均需顯示時效未超過48小時的陰性檢測結果。此前是72小時。

當局已呼籲國民，在下月為期一周的國慶節假期和中旬中共20大舉行期間，不做非必要旅行。 官媒稱，國慶假期及前後的防控措施執行時間為2022年9月10日起到10月31日止。

日本證券投資銀行野村（ Nomura ）周二在一份說明中寫道，"我們認為，未來數月，包括10月1日至10月7日的國慶黃金周假在內，家庭聚會、旅游和零售業將受到嚴重打擊，從而影響到對國內生產總值的預估值。"

在中國，中秋節是家庭團聚傳統節日。根據中國央視周一的報道，今年中秋節期間，公路旅行數量為4818萬人次，同比下降37%；乘船旅行數量降15%，為154萬人次。飛機旅行的人數為128萬次，同比下降近60%。

(路透社)

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