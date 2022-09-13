習近平將會見普亭和莫迪？ 陸外交部拒絕透露

在今（13）日大陸外交部例行記者會上，發言人毛寧未透露本周將在烏茲別克斯坦舉行的上海合作組織元首峰會期間，大陸國家主席習近平是否會見俄羅斯總統普亭或印度總理莫迪。

上海合作組織地區安全集團峰會將於15日在烏茲別克斯坦舉行。大陸外交部昨天已經發布習近平將赴烏茲別克斯坦出席峰會，並對哈薩克、烏茲別克斯坦進行國是訪問的消息。

毛寧今日表示，這次訪問是中方在中共二十大前夕展開的一次最重要的元首外交活動，充分體現了中方對上海合作組織和中哈、中烏關係的高度重視。

她指出，在即將舉行的上合組織峰會上，習近平將同其他的與會國家領導人一道，重點圍繞上合組織框架內全方位合作、重大國際和地區問題等深入交換意見，凝聚合作新共識，譜寫合作新篇章。

她並指，哈薩克、烏茲別克斯坦都是中國的友好近鄰和全面戰略夥伴，也是「一帶一路」重要沿線國家。習近平對哈薩克和烏茲別克斯坦進行國是訪問，代表著中哈、中烏關係進入新的發展階段。

在此次訪問期間，習近平將分別同哈薩克總統托卡耶夫和烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫舉行會談，就雙邊關係、各領域合作和共同關心的國際地區問題深入交換意見。